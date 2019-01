Situasjonen i Nairobi skal være under kontroll etter dødelig angrep

Innenriksminister Fred Matiang'i kunngjorde sent tirsdag kveld at alle bygningene i hotellanlegget som var rammet av angrepet fra ekstremistene, er blitt sikret, og at sikkerhetsstyrker var i gang med en avsluttende opprydningsaksjon.

– Jeg gjentar at situasjonen er under kontroll og at landet er trygt, sier han.

Innbyggere i området tvitret likevel om det var hørt skudd også etter ministerens erklæring.

Ytterliggående islamister

Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet, som startet ved 15-tiden.

– De kriminelle handlingene skjedde på en koordinert måte. Det startet i I&M Bank med en eksplosjon rettet mot tre biler på parkeringsplassen og en eksplosjon i lobbyen til Dusit hotell, opplyser den nasjonale politisjefen i Kenya, Joseph Boinett, i en TV-sendt uttalelse i 19-tiden.

Aksjonen pågikk i flere timer før sikkerhetsstyrkene fikk kontroll tirsdag kveld.

Mange fryktes drept

Boinett sier mange gjester ble alvorlig såret da en selvmordsbomber utløste eksplosiver i hotellobbyen.

Ifølge nyhetsbyrået AFPs fotograf på stedet, skal minst fem være drept i angrepet. Ubekreftede meldinger antyder imidlertid langt høyere dødstall. Nyhetsbyrået Reuters setter tallet på drepte til minst sju.

Bilder fra åstedet viser personer som ligger skutt og drept ved bordene i en uterestaurant. En anonym politimann oppgir til nyhetsbyrået AP at det er observert drepte både i hotellets restaurant i første etasje og i kontorer i etasjene oppover.

Kenyanske sykehus ber tirsdag kveld om at folk melder seg som blodgivere etter angrepet.

Tvitret fortvilet om hjelp

Angrepet var rettet mot det såkalte Dusit-komplekset i 14 Riverside i den velstående bydelen Westlands nord i Nairobi.

Bygningen huser en rekke kontorer, femstjernershotellet DusitD2, banker og parkanlegg. Det norske statlige investeringsfondet Norfund har også kontorer i bygningen. Selskapet opplyser at alle de sju ansatte er gjort rede for.

Bilder fra starten av angrepet viste mennesker som løp for livet og via Twitter og sosiale medier ba personer i bygningen fortvilet om hjelp.

– Vær så snill, hjelp oss, vi gjemmer oss. Det er svartkledde og tungt bevæpnede terrorister her, tvitret en person som befant seg i bygningskomplekset.

– Det var en bombe, det er mye skyting, hvisker en mann som AFP har fått kontakt med på et kontor i bygningskomplekset.

Nytt al-Shabaab-angrep

En talsmann for den somaliske islamistgruppen al-Shabaab sa tidligere tirsdag til Al Jazeera at de hadde en «pågående operasjon i Nairobi».

I september 2013 ble 67 mennesker drept da al-Shabaab angrep Westgate-kjøpesenteret, som ligger i det samme området av Nairobi.

En av angriperne den gang var en 23 år gammel norsksomalier som ble drept. Al-Shabaab har siden gjennomført flere angrep i Kenya.