Politiet gir opp å finne de fire savnede skiløperne i Tamokdalen i live

SISTE: Troms politidistrikt opplyser klokken 12.53 at de har fått treff på to ulike skredsendere i rasområdet. Politiet melder i 14-tiden at de nå leter etter antatt omkomne.

– Det finnes ingen kunnskap eller forskning som sier at det er mulig å overleve i nesten to døgn begravd i et snøskred. Derfor er vi medisinsk sikre på at de fire ikke overlevde dette skredet, sa klinikkoverlege ved UNN, Mads Gilbert.

Politiet endrer nå status på aksjonen til et søk etter antatt omkomne. Avgjørelsen er gjort i samråd med Hovedredningssentralen og Universitetssykehuset Nord-Norge, etter at skredsendere ble lokalisert i skredet.

– Dette bekrefter våre antakelser om at de savnede er tatt av skredet. Det har nå gått 38 timer siden skredet gikk. Nå har vi fått bekreftet at de er tatt av skredet, så regner vi det ikke elnger som sannsynlig at noen av de fire har overlevd, sa politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

De pårørende er informert, opplyser politiet.

– Vi gjør det som er mulig for å få lokalisert og hentet ut de antatt omkomne. Men at statusen på oppdraget er endret gir oss bedre tid når det kommer til sikkerhetsvurderinger, sa stabssjef Morten Pettersen i politiet.

Treff på skredsendere i rasområdet

Tidlig fredag ettermiddag fikk politiet signaler fra to skredsendere i rasområdet.

Politiet vil sette inn lavinehunder og gravemannskaper for å lokalisere og grave etter de savnede så langt vær- og flyforholdene tillater det, opplyste politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Været i leteområdet er fredag betydelig bedre enn tidligere. Fredag formiddag ble skredeksperter fra NVE sendt opp i et helikopter fra Forsvaret for å observere rasområdet.

– Geologer har gjort en vurdering av området med tanke på sikkerheten og å sende fysiske mannskaper inn når vi har posisjon til dem som ligger under snøen, sa politiets innsatsleder Roald Berntsen.

Skredvurderinger fra NVE åpner for at mannskaper kan flys inn og ut av skredområdet. Innsatsen i skredområdet er derfor avhengig av flyforholdene. Det er fortsatt ikke trygt med annen ferdsel i fjellet, opplyser politiet.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Flere helikoptre

Forsvarets helikopter måtte etter en snau time i området gi plass rundt fjellet for luftambulansen. Dette helikopteret er utstyr med utstyr for å søke etter signaler fra utløste skredsøkere, som man vet at skiløperne hadde på seg.

Det har tidligere vært forberedt for søk med utstyr som kan ta inn mobilsignaler. Torsdag kveld var det ikke lenger signal fra mobiltelefoner i området.

Ifølge innsatslederen er det gått mange skred i området, men basert på kjentmenn i området har man en viss formening om hvilket skred det kan være snakk om.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Skredsøkere

De fire savnede skiløperne fra Finland og Sverige i 30-årene hadde alle med seg skredsøkere.

– Søkeren sender ut et signal hele tiden, også når man ligger under snøen. Dagens helikoptre har mulighet til å feste en søkeranordning i en vaier under helikopteret. Da kan man fly over skredet og få inn signaler som viser om det ligger noen under snøen. Så har man mulighet til å slippe markører og flagg fra helikopteret omtrent der folk befinner seg, sier skredekspert Kjetil Brattlien ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) til VG.

Stort skred

Det er observert et større skred i Tamokdalen der de fire turgåerne har vært savnet siden onsdag. Det er sett skispor som går inn i skredet, men ingen har sett skispor som kommer ut.

Skredet er anslagsvis 300 meter bredt og 500–600 meter langt, og det gikk like under toppen av det 1.442 meter høye Blåbærfjellet i Balsfjord kommune.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Blåbærfjellet og Tamokdalen er svært skredutsatt, og det går ofte snøskred der, også helt ned mot bebyggelsen, ifølge politiet.

Politiet vil orientere mediene om status i letearbeidet på en pressekonferanse på politihuset i Tromsø fredag ettermiddag.