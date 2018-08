Spent ro mellom Israel og Hamas etter sammenstøt

– Begge parter stanset avfyringene klokken tolv torsdag. Denne runden av eskalering er over, heter det i en felles uttalelse fra lederne i de ulike militante gruppene på Gazastripen.

En Hamas-kilde bekrefter det samme, men Israel har så langt ikke kommentert den nye utviklingen.

Meldingen kommer etter at angrep mellom partene har skapt frykt for en eskalering mot krig i området. I løpet av denne uken er tre palestinere blitt drept og sju israelere såret.

Eskalert situasjon

Den siste utviklingen begynte tirsdag, da to medlemmer av Hamas-bevegelsens væpnede gren, Ezzedine al-Qassam-brigadene, ble drept i et israelsk droneangrep på Gazastripen. Hamas sverget hevn.

Tidlig onsdag hevdet den israelske hæren at væpnede menn hadde skutt mot arbeidere som var i ferd med å bygge en barriere langs den nordlige grensa på Gazastripen. Hamas har ikke påtatt seg ansvar for skytingen, men Israel slo tilbake mot en av Hamas sine poster like etterpå. Deretter fulgte rakettene mot Israel fra Gaza, som Ezzedine a-Qassami-brigaden har påtatt seg ansvar for.

Ifølge den israelske hæren har rundt 180 raketter blitt skutt fra Gazastripen mot Israel mellom onsdag og torsdag morgen. I samme tidsrom har Israel rammet over 150 Hamas-mål.

Gravid kvinne drept

I byen Deir el-Ballah døde en 23 år gammel palestinsk kvinne, gravid i niende måned, og hennes 18 måneder gamle datter da hjemmet deres ble truffet. Barnefaren ble såret, opplyser helsemyndighetene i Gaza by natt til torsdag.

Ytterligere en mann (30), som skal ha vært medlem av Hamas, ble drept da bilen han kjørte truffet av en bombe nord i Gaza sent onsdag. Åtte andre personer ble såret i de israelske angrepene.

Israelsk fjernsyn viste bilder av hjem og biler som hadde fått store skader etter å ha blitt truffet av raketter, og deler av den israelske byen Sderot ble onsdag kveld avstengt mens politi og bombeenheter gjorde opprydnings- og sikringsarbeid.

FN fordømmer

FN har fordømt angrepene fra Hamas som skal ha provosert fram motangrepet fra Israel.

– Jeg er dypt bekymret over den siste opptrappingen i voldelighetene mellom Gaza og Israel, og spesielt over alle rakettene som i dag ble skutt mot lokalsamfunn sør i Israel, sier FN-utsending Nikolaj Mladenov i en uttalelse og betegner situasjonen som et tilbakeskritt.

Oppblussingen i konflikten sammenfaller med Egypts innsats for å få på plass en våpenhvile mellom partene, som møttes fredag i forrige uke.

Den spente situasjonen har bygget seg opp siden 30. mars. Siden da er 163 palestinere drept av israelere i sammenstøt og demonstrasjoner. Én israeler er drept av en palestinsk snikskytter.

Israel og Hamas har utkjempet tre kriger siden 2008. Den siste var i 2014 og kulminerte med en anstrengt våpenhvile.