Dette krokodille-stuntet gikk ikke som planlagt: – Alle var sjokkerte

THAILAND: Mannen skulle framføre et stunt med en krokodille i Phokkathara zoo i Chiang Rai nord Thailand. Stuntet, som ble sett av mange tilskuere, gikk ikke som planlagt da mannen skulle putte armen inn i krokodillens munn.

Til alle tilskuernes store forskrekkelse biter krokodillen over mannens arm i det han har den i munnen. Etter at krokodillen har bitt over armen kan man høre mannen skrike i smerte, naturlig nok.

Det var The Sun som først omtalte videoen.

Filmen ble tatt opp av en sjokkert tilskuer i dyrehagen. Videoen viser mannen som febrilsk prøve å komme seg ut av de sterke kjevene til krokodillen, mens blodet drypper:

– Opptredenen var veldig bra inntil det skjedde. Jeg håper det gikk bra med mannen, og at han blir bra igjen, sier Khun Phusawit til avisen The Sun.

– Alle ble sjokkert da det skjedde. Barna ble virkelig skremt. Jeg har sett filmen om og om igjen for å se hvordan det skjedde. Krokodillen ser ikke ut til å like å ha mannens arm i munnen, sier Phusawit som filmet seansen.