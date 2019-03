Han ville avslutte livet på E18, i stedet omkom tilfeldig småbarnsfar. Nå er 22-åring dømt til 16 års fengsel.

SKIEN (Aftenposten): Tre av meddommerne i lagmannsretten stemte for 18 års fengsel. Dommen er den strengeste som noen gang er gitt i Norge for et bildrap.