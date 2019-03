Det opplyser politiet på en pressekonferanse mandag kveld.

Like før de bekreftet at den mistenkte gjerningspersonen var pågrepet, meldte politiet at en annen mistenkt var pågrepet i saken. Det er uklart hvilken tilknytning vedkommende har til skyteepisoden.

I tillegg til de tre drepte ble fem personer såret, tre av dem alvorlig, i skytingen mandag formiddag. Motivet er foreløpig ukjent.