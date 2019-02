Giske: – Åpenbart at det ligger en maktkamp bak

Ap-leder Jonas Gahr Støre ser ikke for seg at partifellen kan få sentrale verv framover.

– Jeg ser ikke for meg det i en fremtid jeg vil beskrive, sier Støre til NTB.

En video fra Oslos uteliv satte en stopper for den tidligere nestlederens forsøk på å skaffe seg en plass i Trøndelag Aps styre og arbeidsutvalg. Valgkomiteen kom fredag ettermiddag enstemmig fram til at Giske likevel ikke innstilles.

– Tillitsverv i partiet handler nettopp om tillit. Det er klart at de siste dagers omtale av et barbesøk hvor Trond er på en video knyttet til damer, har skapt ny debatt om Tronds tillit og dømmekraft, sa komitéleder Jorodd Asphjell på en pressekonferanse på Stortinget.

Støre sier seg enig i at Giske har utvist dårlig dømmekraft.

– I lys av forhistorien er det nok til at den nødvendige tilliten ikke er der for å få et viktig verv, sier Støre.

Kommer til å fortsette

Giske mener selv at saken dreier seg om en maktkamp.

– Det er åpenbart at det er en maktkamp når det sendes en SMS med en trussel om at dersom jeg ikke vrakes av valgkomiteen, så vil VG være interessert i videoen. Og så blir jeg innstilt til et verv, og senere havner den videoen i VG, sier han til NRK.

I intervjuet sier Giske også at han kommer til å fortsette med politikk.

Han betegner videoen som uproblematisk og forteller at det var mange som ville ha selfies med ham på utestedet Vulkan i Oslo. Giske sier til NRK at han ikke ser noen sammenheng mellom denne hendelsen og de tidligere varslersakene.

– Det er vel ingen jenter som har rapportert uønsket atferd i dette tilfellet. Det å bli tatt bilde av på byen er helt uproblematisk, men det skjedde ingen verdens ting som var ugreit for noen, sier Giske.

Komitéleder selv med

Valgkomité-leder Asphjell var selv med Giske på utestedet der videoen ble tatt opp. Han sier han spurte partifellen og vennen om det var lurt å stille opp når så mange folk ville ta bilde med det kjente Ap-fjeset.

Asphjell avviser at han har vært i kontakt med Støre eller partisekretær Kjersti Stenseng i løpet av prosessen.

Det var Giske selv som først gjorde komiteens beslutning kjent fredag.

– Lederen i valgkomiteen har opplyst meg om at det ikke lenger er mulig å få en enstemmig innstilling på meg til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti. En delt innstilling vil føre til støy og konflikt helt fram til årsmøtet, skrev han på Facebook.

SMS fra Fagforbundet

Midt under onsdagens møte i valgkomiteen mottok Asphjell en SMS fra en for ham ukjent person om at det fantes upassende videoer og bilder av Giske. Han oppfattet det som en trussel om å gå til mediene, dersom Giske ble innstilt.

Terje Ferstad, som er leder for seksjon Kontor og Administrasjon i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, bekrefter overfor Aftenposten at det var han som sendte meldingen.

– Det var ikke ment som en trussel, men de må få lov til å tolke det slik, sier han.

Ap gjør ikke mer med saken

Trond Sandli, som er nestleder i samme fagforening, sendte en bekymringsmelding til Arbeiderpartiet etter å ha sett videoen.

Partisekretær Stenseng opplyser at saken er ferdig behandlet.

«Videoens innhold er belyst, og de som er avbildet, har selv uttalt seg om bakgrunn og innhold. Sandlis henvendelse til partikontoret vil ikke få noe mer formell behandling», heter det i en skriftlig uttalelse.

Kvinnen som danser med Giske, har sagt til NRK at det som skjedde var uproblematisk.