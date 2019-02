Alle insektene i Norge skal telles

Norges første helhetlige kartlegging er et pilotprosjekt som settes i gang til våren. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, levert en beskrivelse av hvordan en best mulig kartlegger insektene, skriver Aftenposten.

Forskere og Artsdatabanken har utarbeidet en rødliste over hvilke arter som risikerer å dø ut i Norge. Hittil er det registrert rundt 17.000 insekttyper i Norge, og rundt 1.000 arter regnes som truet.

– Vi vet ikke nok om den generelle tilstanden for insekter i Norge. Derfor vil vi nå starte en mer omfattende kartlegging, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Aftenposten.

Om 100 år kan de aller fleste insekter være borte, lød det alarmerende budskapet i en rapport som ble publisert i forrige uke. Rapporten advarer om katastrofal insektdød om vi utrydder insektene i samme tempo som i dag.

Elvestuen legger ikke skjul på at han er bekymret over funnene i rapporten, og mener den må tas på alvor.

– De tre store problemene verden står overfor nå er global oppvarming, plast i havet og tap av biologisk mangfold. Men klart utviklingen kan snus. Vi har ikke noe valg, sier han.