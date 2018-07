Flere døde funnet etter skogbrannene i Hellas

En talsperson for brannvesenet opplyste onsdag at antall omkomne har steget fra 74 til 79.

Hvor mange som er savnet, er uklart. Myndighetene har ennå ikke kommet med noe anslag over mulige ofre som ikke er gjort rede for.

På sosiale medier og greske TV-stasjoner har desperate pårørende fortalt om savnede familiemedlemmer i håp om å få mer informasjon.

Det oppsto kaos ved kysten øst for Aten da flammene spredte seg lynraskt mandag kveld. Hundrevis av mennesker søkte tilflukt ved strender og i vannet, hvor de senere ble plukket opp av båter.

Etterslukking

Et stort antall brannfolk jobber fortsatt med etterslukking i områder nordøst for Aten. Andre jobber med å bekjempe en annen skogbrann vest for byen.

Samtidig pågår letingen etter flere ofre. En av lederne for redningstjenesten har sagt at «problemet er det som er gjemt under asken».

Landsbyen Mati, som ble hardest rammet, ligger i et populært turistområde. Blant de døde er det én belgier, i tillegg til en polsk kvinne og hennes sønn.

Tirsdag kveld ble 82 mennesker fortsatt behandlet på sykehus. Blant dem var det rundt ti barn, og tilstanden for de fleste av dem var alvorlig.

Storm og tørke

Selv om antall omkomne fortsatt kan stige, er det allerede klart at skogbrannene er blant de dødeligste i verden på flere tiår.

De eneste skogbrannene som kan ha krevd flere menneskeliv i Europa siden årtusenskiftet, rammet Hellas i 2007. Da døde 84 personer.

Mandag kveld blåste det storm i de rammede områdene, noe som bidro til at flammene spredte seg svært raskt. I tillegg var det varmt og ekstremt tørt.

Flere branner oppsto samtidig, noe som har fått myndighetene til å mistenke at de kan ha blitt påsatt. Én teori er at brannene ble startet av kriminelle som ville stjele fra evakuerte hus.

Anklagere knyttet til Hellas' høyesterett har opplyst at de har startet etterforskning av skogbrannene.

– Løp som en galning

Greske medier har de siste dagene vært preget av dramatiske skildringer fra overlevende.

Athanasia Oktapodi (60) sier det gikk fem eller ti minutter fra han først så flammene, til brannen var i hagen hans.

– Jeg løp som en galning, kom meg til stranda og stakk hodet under vann. Så kom patruljebåtene, forteller Oktapodi.

Anna Kiriazova (56) forteller at brannen kom svært brått, og at det var kraftig vind. De trange gatene utenfor boligen hennes var blokkert av biler, og hun og ektemannen bestemte seg for å bli i huset i nærheten av Mati.

De sprutet vann over bygningen med en hageslange, stengte skoddene foran vinduene og tok håndklær foran ansiktene.

– Infernoet varte i rundt en time. Jeg har ikke ord som kan beskrive det vi gikk gjennom.