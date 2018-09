Fire dagers landesorg etter ferjetragedie i Tanzania

Det hentes stadig flere druknede opp fra innsjøen etter at en overfylt ferje med flere hundre passasjerer forliste og sank torsdag. Fredag kveld var dødstallet steget til 131, men det kan fortsatt være mange druknede som ennå ikke er funnet ettersom ingen vet nøyaktig hvor mange som var om bord i båten. På bakgrunn av hva øyenvitner og fiskere har fortalt, fryktes det at over 200 mennesker har druknet. Ferja var registrert for 101 passasjerer.

Tanzanias president John Magufuli sier i en TV-tale at han har gitt ordre om at alle som var involvert i driften av den gamle ferja, skal pågripes.

– Pågripelsene har allerede begynt, la han til.

Han erklærte også en fire dager lang sørgeperiode.

Lokale myndigheter har opplyst at 40 mennesker overlevde forliset, hvorav flere er kritisk skadd. Etter at politiet og dykkere fra marinen gjenopptok redningsoperasjonen fredag morgen, er det imidlertid ikke meldt om funn av flere overlevende.

Markedsdag

Passasjerferja gikk i rute mellom øyene Ukora og Ukerewe da den kantret like utenfor øya Ukara torsdag. Ferjene i området er ofte overfylte. Denne gangen skal det ha vært spesielt mange om bord ettersom det var markedsdag i byen Bugolora på Ukerewe.

Årsaken til forliset er ennå ikke klarlagt, men det antas at ferja kantret da mange passasjerer gikk til en ene siden av båten mens den var i ferd med å legge til kai.

Mange venter fredag på nyheter om savnede familiemedlemmer.

– Jeg har ikke hørt noe fra faren og broren min som var på ferja. De hadde dratt til markedet i Bugolora for å kjøpe skoleuniform og annet utstyr til skolestart, fortalte Domina Maua til The Guardian.

Mistet sønnen

Davita Ngenda, en eldre kvinne fra Ukara, har fått beskjeden hun fryktet. Nå gråter hun over å ha mistet sin sønn, som er blant dem som er funnet omkommet.

– Han dro med konen sin, men hun er ikke funnet ennå. Min Gud, hva har jeg gjort for å fortjene dette?

Ferjeforlis på Victoriasjøen har også tidligere tatt mange liv. I 1996 mistet over 800 mennesker livet da et kombinert ferje og lastebåt sank i den enorme innsjøen, som er omgitt av tre land: Tanzania, Kenya og Uganda.

En lærer, Sebastian John, sier at ulykkene er blitt en del av livet til dem som bor ved innsjøen.

– Helt fra jeg ble født, har folk mistet livet i denne innsjøen, men hva skal vi gjøre? Vi valgte ikke å bli født her, vi har ikke noe sted å dra, sier han.

Kritisk opposisjon

Opposisjonen i landet anklager regjeringen for ikke å ha tatt sikkerheten til ferjepassasjerene på alvor.

– Vi har ofte uttrykt bekymring for den dårlige tilstanden til denne ferja, men regjeringen har vendt det døve øret til. Vi har gjentatte ganger fordømt denne forsømmelsen, sier John Mnyika, generalsekretær i landets største opposisjonsparti Chadema.

En rekke afrikanske ledere uttrykte fredag sjokk og sorg over at så mange liv har gått tapt. Også pave Frans sendte et kondolansebrev der han uttrykte «dyptfølt solidaritet» med både de som har mistet sine kjære og de som frykter at de har gjort det.