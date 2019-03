Kallmyr vil vise klientlister til Solberg

– Som advokat har man en del forpliktelser overfor sine kunder. Det stemmer at jeg har hatt en noen oppdrag hvor jeg har stått for politisk påvirkning, sier Kallmyr til NTB etter at han fredag fikk nøklene til Justisdepartementet det.

Kallmyr har de siste tre årene arbeidet som partner i advokatfirmaet Ræder. Han utdyper at sakene som har medført påvirkningsarbeid, stort sett har dreid seg om saker innenfor plan- og bygningsrett og overfor lokale bygningsmyndigheter.

– Jeg kommer til å levere lister både til Statsministerens kontor og til Justisdepartementet, og det vil bli tatt vurderinger på om jeg er inhabil i enkeltsaker, legger han til.

Taus om Krekar

Kallmyr ville ikke komme med noen løfter verken om innvandring eller mulla Krekar da han overtok statsrådsposten fredag. Generelt sa han at han synes det er viktig med et godt synlig politi som er tilgjengelig over hele Norge. Han nevnte spesielt at han vil bekjempe enhver form for gjengkriminalitet.

– Videre synes jeg det er viktig med en streng og rettferdig innvandringspolitikk, sier han.

– Jeg har vært ute av politikken i tre år og vil sette meg mer inn i sakene før jeg sier noe mer, svarte Kallmyr da det kom flere spørsmål om innvandringspolitikk og om utvisning av mulla Krekar.

Spurt torsdag

Kallmyr var statssekretær i departementet fra oktober 2014 til februar 2016, og tjente under både Anders Anundsen og Sylvi Listhaug. Han ba om å få slutte da det ble klart at han og kona Torunn ventet tvillinger. De hadde fra av to små jenter og Kallmyr ville prioritere familien.

Da spørsmålet kom torsdag om han ville overta statsrådsjobben etter Tor Mikkel Wara, var han imidlertid klar for å ta på seg den tunge statsrådsposten.

– Først og fremst er det en stor ære å bli justisminister i Norge, og jeg er ydmyk overfor den store oppgaven som står foran meg, sa Kallmyr da han hadde fått både blomster og nøkkel overrakt av justisministervikar Jon Georg Dale.

Gjengkriminalitet

Kallmyr regner også med å trekke veksler på sin erfaring som byråd i Oslo, der han blant annet jobbet mye med barn og ungdom.

– Det er viktig å forhindre gjengkriminalitet, det er et viktig prosjekt. Det må aldri komme så langt at vi lar en ny generasjon i deler av Oslo gå til grunne. Det må ikke skje, sa han.

Kallmyr understreket også at det er viktig å sørge for at kun flyktninger som kvalifiserer til opphold, skal få bli i Norge.

– Det er viktig å ta vårt ansvar, både for Norge og Europa, og returnere de som ikke skal ha opphold her, slo han fast, men ønsket ikke å gå mer i detaljer før han har fått satt seg mer inn i saksfeltet.

Fotballmotstandere

Partikollega Jon Georg Dale – som har fungert som justisminister mens Tor Mikkel Wara hadde permisjon – bemerket ved blomsteroverrekkelsen at det var sjelden at en romsdaling (Kallmyr) fikk blomster av en sunnmøring (Dale).

Kallmyr repliserte med at det var en klar forbedring med en romsdaling i departementet og benyttet også anledningen til å konstatere at det nå var en Liverpool-supporter som overtok for en Tottenham-supporter.