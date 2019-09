Lars Grønnerød er død

– Det er forferdelig trist. Jeg har hatt jevnlig kontakt med Lars på telefon og sosiale medier helt fram til nå, sier advokat Steinar Wiik Sørvik, som var Grønnerøds forsvarer under Orderud-rettssaken, til avisa.

– Familien bekrefter at Lars er gått bort. Familien er i dyp sorg. Dette er et privat anliggende, og familien håper på forståelse for at man ikke ønsker offentlig oppmerksomhet rundt dette, sier familien i en uttalelse til Dagbladet.

Drapene på Orderud gård i Sørumsand skjedde natt til pinseaften 22. mai 1999. Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust ble skutt og drept i kårboligen på gården.