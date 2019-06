Dette skjedde i natt

Russisk ambassadebil i dødsulykke

En mann omkom etter at en russisk ambassadebil krasjet i et gjerde på Skillebekk i Oslo rundt midnatt. Bilen krasjet i et gjerde i ved trikkestoppet på stedet. Det satt to menn, og den andre mannen er lettere skadd.

Både den russiske ambassaden og Utenriksdepartementet er varslet.

Les egen sak om dødsulykka her.

Messi og Argentina på bunn

Argentina skuffet igjen i sin andre kamp i Copa America onsdag, der de ble tatt på senga da Paraguay tok ledelsen 1–0 i første omgang. Lionel Messi sikret 1-1-målet i neste omgang, som også ble sluttresultatet.

Argentina møter Qatar i sin siste gruppekamp. Lagene har nå ett poeng hver, men Argentina har bunnplasseringen på grunn av dårligere målforskjell.

USA: MH17-siktede må stilles for retten

I en uttalelse natt til torsdag oppfordrer USAs utenriksminister Mike Pompeo Russland til å sikre at alle anklagede individer i Russland stilles til ansvar etter nedskytingen av Malaysia Airlines-flyet MH17.

To av de tre siktede er russere tilknyttet Russlands militære etterretningstjeneste, mens den tredje har en fortid som oberst i den russiske etterretningstjenesten (FSB).

Brasils justisminister benekter komplott

Brasil justisminister Sergio Moro benekter å ha samarbeidet med påtalemyndigheten da han som dommer fant tidligere president Lula skyldig i korrupsjon.

Beskyldningene mot Moro er kommet etter at avisen The Intercept har fått tilgang til materiale som blant annet reiser tvil om bevismaterialet, som felte tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva for korrupsjon.

Trump bekrefter Putin-møte

Både Russlands leder og USAs president skal delta under møtet i Osaka i Japan den 28. og 29. juni. Under et intervju på Fox News torsdag sier Trump at han treffe Vladimir Putin mens han er der, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg vil komme overens med Russland, og jeg tror vi vil få til det, sier Trump under intervjuet.