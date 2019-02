Kvinne kritisk skadd i angrep i Haugesund

Meldingen om saken kom klokka 16.17 tirsdag ettermiddag. Da gikk informasjonen ut på at en mann med øks forsøkte å bryte seg inn i kvinnens bolig.

Til VG opplyser jourhavende Anne Mette Dahle at mannen som er pågrepet er siktet for drapsforsøk og at kvinnen er hardt skadd.

– Kvinnen er kritisk skadd. Det kan fremstå som at kvinnen ble angrepet med en øks av mannen, men det er for tidlig å si i etterforskningsfasen. Kvinnen har stikkskader, sier Dahle til avisen.

Hun legger til at det ikke skal være noen relasjoner mellom mannen og kvinnen, og at det kan virke som hun var et tilfeldig offer.

– Politiet har fremdeles ikke opplysninger om den skadde personen, annet enn at det er en kvinne, melder politiet.

De opplyser at de har liten kapasitet til å svare om saken, men varsler at det snart vil komme en pressemelding.