Havarikommisjonen åpner undersøkelse av vogntogtrafikken

Statens Havarikommisjon for Trafikksikkerhet (SHT) vil undersøke hvordan disse vilkårene følges opp og hvordan trafikksikkerheten ivaretas gjennom vilkårene.

Ifølge kommisjonen er målet med undersøkelsen å finne lærings- og forbedringspunkter for både transportbestillere og myndigheter som kan bidra til å redusere antall veitrafikkulykker av denne typen.

I vinter har flere ulykker funnet sted etter at vogntogførere har mistet kontrollen på vanskelige kjøreforhold, og ifølge Norges Lastebileierforbund blir kun 3 av 100 utenlandske vogntog kontrollert når de krysser Svinesund på vei inn i Norge.

Det har ført til krav fra Vegvesenet om et strengere regelverk for vogntogtrafikken på norske vinterveier, og i en undersøkelse gjort av NAF oppga 83 prosent av de spurte at kravene må skjerpes. 45 prosent av de 1.000 respondentene i undersøkelsen sier de i løpet av vinteren har sett vogntog som står fast eller har kjørt ut.