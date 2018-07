Storbritannias utenriksminister går av

– I ettermiddag godtok statsministeren en avskjedssøknad fra utenriksminister Boris Johnson. Hvem som blir hans erstatter vil straks bli kunngjort. Statsministeren takker Boris for hans arbeid, heter det i en uttalelse fra Downing Street mandag ettermiddag.

Avgangen innebærer ytterligere vanskeligheter for den allerede svekkede britiske statsministeren Theresa May.

Davis trakk seg søndag kveld fordi han er uenig med May om veien videre i brexit-forhandlingene, og nyheten om Johnsons avgang kommer kun drøyt 16 timer senere.

Kritisk til brexit-plan

Utenriksministerens avgang skjedde bare en halvtime før May orienterte Parlamentet om sin nye Brexit-plan, en plan mange i partiet hennes er kritiske til.

Johnson er en sterk tilhenger av brexit, og har ved flere anledninger uttalt seg kritisk mot statsministerens linje. Ifølge Sky News og flere andre britiske medier skal han ha sammenlignet det å forsvare Mays brexit-forslag, som hele regjeringen ble enige om fredag, med å "polere avføring".

Mays plan innebærer å arbeide for at Storbritannia opprettholder en tett tilknytning til EU og EUs tollunion etter at landet forlater Unionen.

Presset May

Det settes spørsmålstegn ved om Theresa May er stand til å få et flertall i Parlamentet til å stille seg bak en endelig brexit-avtale.

Det er kun ni måneder til britene etter planen skal forlate EU, og i Brussel er planen å prøve å få en brexit-avtale på plass allerede i oktober.

Opposisjonspartiet Labour sier ifølge BBC Johnsons exit kort tid etter Davis', har etterlatt den britiske statsministeren med "null autoritet".

– Politikere kommer og går, men problemene de har skapt for folk er fortsatt tilstede. Jeg kan bare beklage at ideen om brexit ikke forlot regjeringen sammen med Davis og Johnson, men hvem vet, skriver EU-president Donald Tusk.