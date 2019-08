Dette skjedde i natt

USA advarer mot å hjelpe Venezuela

Da utsendinger fra 60 land møttes i Peru for å finne en løsning på krisen i Venezuela, benyttet USA anledningen til å advare mot å støtte landets regime. Spesielt var det rettet mot Russland og Kina.

– Det er ingen grunn til å risikere dine forretningsinteresser med USA for å tjene på et korrupt og døende regime, sa president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton da den internasjonale konferansen startet i Lima tirsdag.

Dayton-gjerningsmann besatt av voldelig ideologi

Opplysningene understøttes av uttalelser fra Adelia Johnson, som gikk ut med den 24-årige Connor Betts tidligere i år. På et møte med pressen tirsdag fortalte hun at tonen for forholdet ble satt allerede på første stevnemøte, da Betts viste henne en video fra skytemassakren i synagogen i Pittsburgh i fjor.

Fasaden på skattevesenet rasert i København

Store deler av fasaden på det danske skattevesenets bygning på Østerbro i København er ødelagt av en mulig eksplosjon tirsdag kveld. Mange vitner beskriver et massivt brak, og bilder i sosiale medier viser knuste vindusruter og store skader på fasaden av bygningen.

Ifølge danske medier fant den hendelsen sted i Skattestyrelsens bygning i Østbanegade, tett ved Nordhavn stasjon, i 22.15-tiden. Ingen ble skadd.

Liverpool-legende debuterer i Australia

Fotballegenden Robbie Fowler (44), mest kjent for sine over 300 kamper og 171 mål for Liverpool, debuterer som trener i Australia for Brisbane Roar. Første kamp er mot Sydney FC i cupen på Leichhardt Oval.

– Vi vet hvor viktig dette er. Det er en stor, stor kamp for gutta og særlig for meg, jeg kan ikke vente, jeg kan virkelig ikke vente, sier Fowler til Sydney Morning Herald.