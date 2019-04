Frankrike-ekspert: – Kolossalt tap av kulturarv

– Notre-Dame er en uatskillelig del av Paris. Det er ufattelig at den står i brann, sier Malnes til NTB.

– Jeg tror at svært mange, ikke bare franskmenn, men alle som har et forhold til Paris, er forferdelig lei seg. Bare å se dette spiret falle det er hjerteskjærende, sier professoren.

Malnes understreker det massive og uerstattelige tapet av kulturarv.

– Frankrike har jo mange gotiske katedraler, men ingen er som Notre-Dame. Det er et kolossalt tap av kulturarv. Det kan vanskelig tenkes noe større tap enn det. Det kan tenkes like store tap, men ikke noe større tap, sier han.

Han tror imidlertid at dersom inngangspartiet blir bevart, vil det kunne være nok til at minnet om den verdenskjente katedralen kommer til å leve. Men for mange vil muligheten til å besøke Notre-Dame være over.

– Vi som ikke er veldig unge, vil aldri mer kunne komme inn i Notre-Dame. For restaureringsarbeidet vil komme til å ta tiår. Folk på min alder har vært i Notre-Dame for siste gang, sier Malnes.