Senterpartiet vil tillate jakt på kongeørn

Fem Senterparti-representanter fremmet før påske et nytt forslag på Stortinget om rovdyr. Ni punkter som partiet har vedtatt, legger opp til en mer effektiv jakt på rovdyr, skriver Nationen.

Ett av rovdyrene det gjelder, er kongeørn. Partiet vil endre rovviltforskriften slik at det gis en generell åpning i hele landet for felling av kongeørn forut for skade, skriver avisen.

I forslaget skriver partiet at felling av kongeørn skal være lov «uten at det foreligger en akutt skadesituasjon, såfremt det foreligger fare for større skade».

Stortingsrepresentant Sandra Borch sier man kan jakte ørn i områder hvor det har vært dokumentert stor skade over flere år, særlig i kalvingsområder, men også enkelte andre steder.

– Dette er jo det mørkeste mørke fra Senterpartiet. Å gå løs på kongeørnen, som over lang tid har vært fredet, som Norge er forpliktet til å ta vare på, og som allerede er under press fordi mennesker forstyrrer leveområdene, syns jeg er direkte naturfiendtlig, sier stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) til avisen.