Bombegruppen destruerte dynamitt funnet ved Grimstad

Dynamitten funnet i Randviga på Fevik utenfor Grimstad er nå destruert. Politiet var ferdige på stedet klokken 04.30 natt til fredag.

Politiets bombegruppe fra Oslo ankom stedet litt før klokken 1.30 natt til fredag, og etter å ha undersøkt funnet ble det konkludert med at det dreide seg om mindre mengder med sivil dynamitt.

Agder politidistrikt opplyser at dynamitten er destruert og at sperringene på stedet ble fjernet klokken 04.30.

– Det er ukjent hvordan dynamitten har havnet på stedet. Hvis noen har opplysninger om dette, så ta kontakt med politiet sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til NTB.

Han understreker at det finnes gode ordninger for destruering av sprengstoff hvis man skulle komme over slikt ved for eksempel arv av bolig og dødsbo. Formo opplyser at politiet vil etterforske saken videre.

Det var en tilfeldig turgåer som oppdaget sprengstoffet og varslet politiet torsdag ettermiddag. Dynamitten lå i et område like i nærheten av en populær badeplass.

