Togvinner i bunnsjiktet i britisk forbrukerundersøkelse

Da den uavhengige forbrukerorganisasjonen «Which?» spurte 14.000 passasjerer om alt fra punktlighet til renhold og standard på toalettene, havnet togselskapene som driftes av britiske Go-Ahead helt i bunnsjiktet.

Tilgjengelighet på sitteplasser, mulighet for ståplasser, hyppighet og standard på vognene var også blant kategoriene passasjerene ble bedt om å rangere.

Oppsummert mener bare fire av ti reisende at de får valuta for pengene når de reiser med selskapene under Go-Ahead-paraplyen. På den svakeste strekningen sier 28 prosent av passasjerene at de får valuta for pengene. Selskapene som er best likt, har en uttelling på 70 prosent på samme spørsmål.

– Oppsiktsvekkende

Undersøkelsen ble først omtalt av Dagsavisen , på et tidspunkt da det var klart at Go-Ahead hadde kommet til finalerunden i anbudskonkurransen om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i konkurranse med svenske SJ og norske NSB.

Utreder Ida S. Wangberg i tankesmia Manifest mente det var oppsiktsvekkende at Go-Ahead fortsatt var med i anbudskonkurransen gitt de dårlige resultatene i den britiske forbrukerundersøkelsen.

– Dersom kommersielle Go-Ahead skal ta over for NSB, vil overskudd som nå går tilbake til fellesskapet, sluses ut av landet som privat profitt, sa Wangberg med henvisning til at selskapets toppsjef ifølge avisen Daily Mail skal ha tjent 3,4 millioner pund (37 millioner kroner) i 2014 og 2015.

Men lønnsomt

Go-Ahead ble i sommer kritisert for forsinkelser og kanselleringer i London. Likevel økte selskapets lønnsomhet, skrev Financial Times i september, ifølge E24.

Undersøkelsen i regi av «Which?» ble gjennomført i oktober og november 2017.

Selskapene i Go-Aheads togdivisjon er Great Northern, Thameslink routes, Southern og Gatwick Express (GTR), Southeastern og høyhastighetsbanen HS1. Gatwick Express havner omtrent midt på treet blant selskapene. GTR og Southeastern er i bunnsjiktet og Southern helt nederst.

Bedre tall

Kommunikasjonssjef Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic er godt kjent med «Which?"-undersøkelsen.

– Dette er en av flere forbrukerundersøkelser. I « National Rail Passanger Survey » der 50.000 passasjerer blir spurt om kundetilfredshet på 30 punkter to ganger i året, kommer våre selskaper klart bedre ut. Gatwick Express fikk en samlet kundetilfredshet på 87 prosent i vår, og Southeastern fikk en samlet kundetilfredshet på 75 prosent, sier Mebius til NTB.

Undersøkelsene er ikke direkte sammenlignbare, men ut over det har Mebius ikke noen forklaring på de til dels store sprikene i hvordan passasjerene oppfatter Go-Ahead-selskapene.

Hun avviser kritikken fra Manifest-utreder Wangberg.

– Vi har en langsiktig strategi om å vokse i hele Norden. Det er feil å si at vi er inne i dette for å hente ut kortsiktig profitt, sier hun.