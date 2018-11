Hans Olav Syversen trekkes fram som mulig ny KrF-leder

Blant fylkeslederne som vil svare, peker et flertall på partiets mangeårige parlamentariske leder Hans Olav Syversen som favoritt til å overta dersom forhandlingene på borgerlig side fører fram.

Fylkeslederne i Agder og Rogaland, hjemfylkene til de to nestlederne Ropstad og Olaug Bollestad, er blant dem som ikke har svart på NTBs henvendelse om veien videre for KrF etter at skjebnelandsmøtet fredag valgte statsminister Erna Solberg (H) fremfor partileder Knut Arild Hareide.

Hareide har gjort det klart at han er ferdig som partileder dersom forhandlingene ender med at KrF går inn i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Hareide ønskes

Fem av fylkeslederne ønsker ikke å si noe om hvem de ønsker seg som ny partileder etter Hareide. To sier at de håper at de kommende ukene ender med at Hareide fortsetter.

Dag Sele i Hordaland KrF er blant dem som ikke vil mene noe om eventuelle arvtakere.

– Det er bare trist at vi mister den soleklart beste, sier han.

Erik Næs i Telemark KrF flagger heller ikke standpunkt om etterfølgere, men sier:

– Hareide er en leder som partiet og Norge hadde trengt også framover. I den grad prosessen videre åpner for at Hareide kan fortsette, håper jeg på det.

Syversen på topp

Tre av fylkeslederne som har gjort seg opp en mening, peker på Syversen. To holder en knapp på Ropstad, mens en har Bollestad som favoritt.

– Det er ikke noe galt med Ropstad. Men jeg har veldig sans for Syversen, sier Arne Willy Dahl i Akershus KrF.

Beate Bondevik Lie i Sogn og Fjordane KrF mener at Syversen kan overta selv om han ikke er valgt inn på Stortinget.

– Han er jo uansett aktuell som ny statsråd. Og så holder jeg en knapp på ham fordi han ikke har vært med på dette opplegget, sier hun.

Bollestad

Olav Maurud i Hedmark KrF sier at begge nestlederne er habile. Selv har han landet på Bollestad.

– Jeg ser at det har vært pekt nesten entydig på Ropstad. Det er ikke noe galt med han, men jeg har nå tenkt mest på Bollestad, sier Maurud.

Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal mener på sin side at Ropstad er den naturlige arvtakeren. Hun sier at en ny partileder bør sitte på Stortinget, og håper at Syversen kan få en av statsrådspostene dersom KrF går inn i Solberg-regjeringen.

Ingelin Noresjø i Nordland er en av dem som ikke vil flagge noen klar mening.

– Det vil være uheldig om vi låser oss tidlig i en prosess. Mange peker på Ropstad og han er absolutt aktuell. Men det er flere andre aktuelle, og Syversen er helt klart blant dem, sier hun.

Advarte

Syversen har ikke besvart NTBs henvendelser søndag.

To uker etter at Hareide ga sitt råd til partiet om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, gikk Syversen ut i DN med en klar advarsel mot å kaste Erna Solberg uten å ha noen konkret sak å felle regjeringen på.

51-åringen hadde tre perioder som stortingsrepresentant fra Oslo bak seg da han ikke ble gjenvalgt i 2017. Han jobber nå som advokatfullmektig.

Syversen var dirigent under KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen fredag, sammen med Bjørg Tørresdal.