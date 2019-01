Snømangel kan gi rekordhøye strømpriser

Strømprisene steg til nye rekordnivåer i Sør-Norge mandag denne uken. Selv om økte priser på kull og gass i Europa er viktige årsaker til dette, kan snømangelen i norske fjell presse strømprisen ytterlige opp, skriver Dagens Næringsliv.

– Foreløpig mangler vi en seksdel av den snøen vi pleier å få i løpet av vinteren, sier seniorrådgiver Martin Andreas Vik i NVE.

Dersom prisene på kull og gass holder seg høye, og dersom snømangelen fortsetter, kan dette sammen føre til at strømprisene blir uvanlig høye i andre kvartal.

– Snømengden pleier å ha mest å si for kraftprisene i andre kvartal. Vi pleier å få et fall i kraftprisene når snøsmeltingen står på for fullt, men det er mindre sannsynlig at vi får et slikt prisfall i år, sier Vik.

Snømengdene forandrer seg imidlertid raskt, og snømagasinene kan fylle seg opp de neste to månedene, understreker han.