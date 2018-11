NHO vil ha slutt på sykepleierstreiken, varsler lockout

Det betyr at samtlige av de 500 sykepleierne som det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben på tirsdag. Hittil er 56 sykepleiere tatt ut i streiken, som har vart siden 25. oktober.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, sier til NTB at hun håper lockouten vil bidra til å få slutt på streiken.

– Sykepleierforbundet har stilt noen krav som de vet at vi ikke vil greie å innfri, blant annet at vi skal kopiere kommunenes tariffsystem og deres garantisatser, sier hun.

Kaltenborn mener at NHO allerede har strukket seg langt for å få til en løsning og viser til at NHO, LO og YS ble ferdige med et samordnet lønnsoppgjør i vår.

– Vi kan ikke åpne det oppgjøret nå. Det har vi ikke anledning til, hevder hun.

– Kaster kortene

Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By mener at NHO med dette viser at de ikke tar hensyn til liv og helse.

– I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam og gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier hun i en pressemelding.

By mener at Sykepleierforbundets uttak tar hensyn til pasientene og peker på at Statens Helsetilsyn har våket over konflikten i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare.

Kaltenborn sier på sin side at flere private og ideelle helsebedrifter er i ferd med å gå konkurs på grunn av streiken, deriblant rehabiliteringssenteret Godthaab i Lommedalen i Bærum.

– Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier hun.

Tvungen lønnsnemnd

Arbeidstakerorganisasjonen Parat hevder NHO styrer mot tvungen lønnsnemnd for å få en slutt på konflikten.

– Dette er en overdreven reaksjon på en lovlig arbeidskonflikt, hvor det allerede er tatt behørig hensyn til liv og helse, heter det i en uttalelse.

– Det er det opp til myndighetene å bestemme, sier Kaltenborn.

– Hvordan vil dere sørge for å vareta liv og helse under lockouten?

– Vi har hatt tett kontakt med helseinstitusjonene hele veien. Nå er det opp til dem å vurdere sin ressurssituasjon og hvordan de kan organisere sin virksomhet under lockouten, sier NHO-direktøren.

Følger konflikten

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun følger konflikten nøye.

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Hauglie til NTB.

Hun understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.