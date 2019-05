Reality-stjerne bommet på flyplassen. Landet 23 meter oppe i et tre.

Grunde Myhrer, kjent fra deltakelse i reality-TV-programmene Paradise Hotel og Skal vi danse, ble ved 17.45-tiden kjørt til sykehus for sjekk.

– Egentlig var dette et av mine beste hopp, sa Myhrer til redningsmannskapene som strevde i over to og en halv time med å få reality-stjernen trygt ned på bakken.

Dette var ett av 22-åringens første singelhopp etter at han hadde avsluttet fallskjermkurset på Jarlsberg flyplass i Tønsberg.

– Jeg var aldri redd, og det opplevdes ikke dramatisk, sa hopperen fra båren fra ambulansen.

– Hva tenkte du da du begynte å nærme deg skogen her?

– Nei, hva skal man gjøre da? Da er det bare å tenke på hva Jarle har trent meg på og forberede seg på «impact», sa den leende pasienten.

Til pressen forsikret han at fallskjermhopping var noe han vil fortsette med.

– Jeg skal opp og hoppe i morgen, sa Myhrer, som også forsikret pressekorpset om at akkurat dette showet ikke var noe han selv hadde bedt om.

Per Annar Holm

Sang låt fra Jungelboken

Dramaet startet like over klokken 15 lørdag da nødetatene slo alarm etter meldinger om fallskjermhopper i et høyt tre.

Myhrer virket å ta hendelsen med fatning. Han sang tidvis på Jungelbok-sangen «Ta livet som det faller seg», ifølge Aftenpostens reporter på stedet.

Per Annar Holm,

Instruktør Jan Fredrik Karlsen sier at hopperen nettopp var ferdig med et fallskjermhopperkurs.

– Dette var et av hans første singelhopp, forteller den kjente Idol-dommeren og artistmanageren.

Han ble med Myhrer i ambulansen.

Per Annar Holm

Ved 15.30-tiden jobbet mer 20 redningsmannskaper fra en rekke nødetater med å få mannen ned fra ca. 23 meters høyde oppe i et tre.

– Vi vurderer det som tryggest å løfte ut fallskjermhopperen ved hjelp av redningshelikopteret fra Rygge. Treet er minst 20 meter høyt, sa brannmester Rune Luraas i Vestfold interkommunale brannvesen.

Per Annar Holm

Roper til redningsmennene

Redningsmannskapene hadde hele tiden ropekontakt med hopperen, som tidlig gjorde det klart at han var uskadet.

Han forklarte at han ville forsøke å klatre fem meter nedover i treet, slik at han var lettere tilgjengelig for dem som prøvde å få ham ned.

Vestfold Interkommunale Brannvesen

Ved 16-tiden kom et Sea King-redningshelikopter frem for å bistå i redningsarbeidet. Også en egen stolpeklatrer fra det lokale e-verket var til stede og bidro i innsatsen med å få fallskjermhopperen ned.

Til slutt var det en klatregruppe fra Nedre Eiker stasjon i Drammenregionens Brannvesen som fikk mannen trygt ned.

Da hadde det gått nesten tre timer fra den første nødmeldingen kom.

Oppdatering: Hopperen er tatt ned fra treet av klatreteamet fra brannvesenet. Det var en mann i 20-årene fra Oslo. Han er overtatt av helsepersonell på stedet for en rutinemessig sjekk. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) May 25, 2019