Mann fra Arendal alvorlig skadd i helikopterstyrt

Politiet i Sør-Øst fikk melding om helikopterstyrten klokka 18.07 lørdag. Ulykken skjedde på Langøy, ei øy uten veiforbindelse til området nord for Halsen. Det var to menn om bord i helikopteret.

Piloten, en mann i 50-årene, og passasjeren en mann i 30-årene. Politiet i Sør-Øst politidistrikt opplyser til Agderposten at begge to skal være fra Arendal.

De to ble sendt til Ullevål sykehus etter styrten. Søndag kan politiet opplyse om at piloten pådro seg et brudd i beinet, mens passasjeren ble moderat til alvorlig skadet. Det er altså ikke snakk om livstruende skader.

Helikopteret fikk store skader i fronten etter ulykken. Noe som kan tyde på at det har truffet bakken med fronten først.

Ifølge piloten skal helikopteret ha fått en funksjonsfeil.