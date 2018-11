Justisminister Sessions presset ut av Trumps regjering

– På din anmodning leverer jeg min avskjedssøknad, skriver Sessions i et brev til Trump onsdag kveld.

Trump skriver på Twitter at han takker Sessions for innsatsen og sender ham gode ønsker.

Sessions erstattes inntil videre av Matthew G. Whitaker, som er Sessions' kontorsjef. Ifølge Trump vil det bli utnevnt en permanent erstatter ved et senere tidspunkt.

Giftig forhold

Forholdet mellom Trump og Sessions begynte å skrante allerede uker etter at sistnevnte ble utnevnt som justisminister.

Sessions erklærte seg tidlig inhabil i forbindelse med Russland-etterforskningen, og Trump har siden da klandret justisministeren for at tidligere FBI-sjef Robert Mueller ble utnevnt til å lede granskningen av mulige bånd mellom Trumps valgkampteam og Russland.

Trump har flere ganger sagt at han angret på utnevnelsen av Sessions, og i september slo han fast at han "ikke hadde noen justisminister", før han senere modererte uttalelsen.

New York Times har tidligere meldt at Trumps press mot Sessions i seg selv har blitt en del av Muellers etterforskning.

– Trump ønsker kontroll

Hvilke følger sparkingen av Sessions får for Muellers etterforskning, er foreløpig uklart.

Ifølge Dag Blanck, professor ved Uppsala universitet, kan Trump ha et ønske om å ta kontroll over Russland-etterforskningen.

– Det var ikke uventet. Donald Trump har snakket om dette lenge, sier Blanck til TT.

– Mange regner med at han vil sparke Mueller. Og da kan det oppstå utrolige spenninger ved at presidenten forsøker å blande seg inn i etterforskningen, sier Blanck og viser til at etterforskerne har en svært selvstendig status.

Schumer advarer

Han mener det vil komme svært skarpe reaksjoner både fra demokratene og republikanerne hvis han forsøker å påvirke etterforskernes arbeid.

Allerede onsdag kveld uttalte Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer at Muellers etterforskning er svært viktig.

– Å beskytte Mueller og hans etterforskning er av største betydning. Det vil skape en konstitusjonell krise hvis dette er forspillet til å stanse eller vesentlig begrense Muellers etterforskning. Og jeg håper president Trump og de han lytter til, vil avstå fra det, sier Schumer, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Uvisst om Rosenstein blir

Justisdepartementet har så langt ikke sagt noe om hvorvidt visejustisminister Rod Rosenstein, som utnevnte Mueller og holder oppsyn med etterforskningen, også går av.

Sessions har falt i unåde hos Trump selv om han så langt har ført en justispolitikk i tråd med presidentens ønsker. Da Trump i februar kalte Sessions' opptreden for «skammelig» i en usedvanlig hard Twitter-melding, fastholdt Sessions at han utførte sine plikter som justisminister med «stolthet og integritet».

– Og dette departementet kommer til å fortsette å drive sitt arbeid på en rettferdig og upartisk måte i henhold til loven og grunnloven, skrev Sessions i en uttalelse.