Navarsete varslet Sp-ledelsen om seksuell trakassering

– Det som skjedde var at jeg fikk en melding fra en partikollega der det sto «Vi har lyst på fitta di», sier Liv Signe Navarsete, forsvarspolitisk talsperson for Senterpartiet, til Nationen.

Overfor avisa sier hun at Facebook-meldingen kom natt til søndag den 21. februar, og at Messenger-kontoens eier var på fest med flere profilerte partikolleger.

Meldingens innhold fikk politikeren til å melde ifra til partiledelsen. Som følge av varslingen, undersøkte ledelsen saken, uten at den ble oppklart.

Overfor avisen uttrykker Navarsete stor skuffelse over håndteringen.

– Jeg ble veldig sjokka da jeg fikk meldingen. Jeg synes det var et lavmål som jeg rett og slett ikke trodde at enkelte i Senterpartiet var på, sier Navarsete.

– Ble håndtert

Partileder Trygve Slagsvold Vedum betegner meldingen som «uakseptabel» og sier at Sp-ledelsen tok en ny runde da de forsto at Navarsete var misfornøyd.

Når det gjelder saksbehandlingens detaljer, viser han til partiets generalsekretær Knut Magne Olsen. Han sier at partiet ikke har kunnet fastslå hvem som sendte meldingen.

– Denne saken er noen år gammel og ble håndtert etter det regelverket som vi hadde da. Personen som eier kontoen beklaget dette umiddelbart, sier generalsekretæren.

Overfor VG vil han verken avkrefte eller bekrefte om saken er lukket. Han ønsker heller ikke å svare på spørsmål om hvordan saken er behandlet internt.

Vil ikke kommentere

Meldingen kom ifølge Nationen fra tidligere statssekretær Morten Søbergs Facebook-konto. Navarsete er klar på at hun ikke tror han sendte meldingen.

Den skal ha blitt sendt da Søberg var på en fest i Åre i Sverige i 2016. Sp-nestleder Ola Borten Moe, Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) var ifølge avisen på den samme festen.

Ingen har ønsket å kommentere saken overfor avisen. Vigdenes sier til VG at han ikke har noen kommentar til saken. Det har ikke lyktes avisen å komme i kontakt med Navarsete, Borten Moe eller Søberg.

– Vi vet at eieren av denne kontoen ikke har sendt denne meldingen, men ingen andre som var til stede vil si noe. Vi hadde et møte for noen uker siden i hovedorganisasjonen, med eieren av kontoen. Det var et fornuftig møte, men vi skulle hatt det møtet for lenge siden, sier Navarsete til Nationen.

Hun sier at hun følte seg trakassert og måtte meldte fra til partiledelsen.

– Jeg fikk beskjed om at Trygve hadde tatt noen telefoner, men at det ikke hadde kommet noe ut av det. Dermed ble saken lagt til side, sier Navarsete med henvisning til partileder Trygve Slagsvold Vedum.