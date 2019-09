Dette skjedde i natt

Demokratiske presidentkandidater i debatt

Debatten mellom de ti demokratiske presidentkandidatene i USA fant sted i Houston natt til torsdag. Den startet med spørsmålet om et offentlig finansiert helsevesen er mulig å få til.

Tidligere visepresident Joe Biden vil videreføre helsereformen Obamacare, mens hovedutfordrere Bernie Sanders og Elizabeth Warren vil ha «Medicare for all».

Trump: Folk vil heller se på meg

Mens de ti demokratene som kjempet om å bli presidentkandidat under neste års valg i USA kritiserte Trump sønder og sammen, talte presidenten for partifeller i Baltimore.

Trump sa flere burde se på demokratenes presidentdebatt på TV, men la til at flere trolig valgte å se på ham.

Brukbart av Hovland, tungt for Ventura i PGA-touren

Mens Viktor Hovland avsluttet to under par, fikk Kristoffer Ventura en blytung åpning på PGA-touren i West Virginia torsdag og ligger to over par.

De ligger på 53. og 126.-plass etter ferdigspilt første runde. For første gang er to nordmenn er på PGA-touren samtidig.

Maduro dropper FNs hovedforsamling

Venezuelas president Nicolás Maduro sier han ikke vil delta ved FNs hovedforsamling, der han etter planen skulle ha talt 26. september.

Maduor sier visepresident Delcy Rodriguez og topprådgiver Jorge Rodriguez skal reise i hans sted og «gi det venezuelanske folk og sannheten en stemme».

Trump hevder Irans ledere vil ha møte

President Donald Trump sa torsdag at Irans ledere er villige til å møte med USA, og la til at han forsøker å få til et toppmøte under FNs hovedforsamling nå i september.

Iran har tidligere uttalt at et møte med USA bare kan skje hvis sanksjonene mot landet fjernes først.