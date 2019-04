Australia vil avlive to millioner katter – bruker giftige pølser

Katter hører ikke naturlig hjemme på øykontinentet, som er kjent for flere av sine unike arter. Men skipsfart og koloniherrer har brakt med seg mange invaderende arter, noe som har skapt store problemer.

Tidligere huskatter som har rømt eller blitt satt på dør, har formert seg og utgjør etter hvert et stort problem for den lokale faunaen, skriver New York Times. En av måtene myndighetene vil løse dette på er gjennom masseforgiftning. Giftige pølser slippes ut fra fly – 50 pølser per kvadratkilometer – for å ta livet av kattene.

Universitetet Royal Melbourne Institute of Technology har anslått at 211.560 katter måtte bøte med livet det første året etter at planen ble vedtatt i 2015. Feller og skyting er andre metoder som brukes, i tillegg til en lang rekke kreative måter å få dyrene til å spise giften. Oppskriften på de ovennevnte pølsene er basert på hvilken kattemat som var mest populær blant de firbeinte.

– Pølsene må jo smake godt. De er kattenes siste måltid, sier en av pilotene som slipper ut den dødbringende lasten.

Utryddingspolitikken er ikke ukontroversiell, og over 160.000 har signert flere opprop for å be Australia stanse masseavlivingen. Brigitte Bardot og sangeren Morrissey er blant kjendisene som har krevd at praksisen stopper.