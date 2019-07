Stadig flere kvinner over 45 år får barn

Tallene har radiokanalen hentet fra Medisinsk Fødselsregister.

I fjor var det 154 kvinner over 45 år som fødte barn – en økning på hele 137 prosent siden 2009. Det året var det 65 kvinner som fikk barn etter at de var fylt 45. Andelen i fjor var størst i Oslo, hvor 54 kvinner over 45 fikk barn.

– Det må jo bety at kvinnene ønsker enten å utsette det å bli gravid til de blir eldre, eller at de synes det er ok å bli gravide når de er eldre. Vi vet også at antall svangerskap etter assistert befruktning også øker, for en del av disse kvinnene over 45 år vil jo ha vanskeligheter med å bli gravide, sier overlege Kristine Stangenes ved Medisinsk Fødselsregister til P4.

Toppåret var likevel i 1967 da 160 kvinner over 45 fikk barn. Overlege Stangenes peker på dårlig tilgang på prevensjon som en årsak til det høye tallet den gang.

Det hører med til sjeldenheten at kvinner får barn med egne egg når man har nådd 45 år, sier professor og overlege Anne Eskild ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus. Hun sier at fruktbarheten faller når man har passert 40.

– Det er faktisk veldig få som lykkes med graviditeter fra den alderen. For det første er det veldig vanskelig å bli gravid og det er stor risiko for spontanabort, faktisk er den risikoen minst 20 prosent for gravide over 40 år, sier Eskild.