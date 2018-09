Siktet for dobbeltdrap fengslet i fire nye uker

Han er fremdeles ikke avhørt etter drapene.

Den siktede ble først fengslet i én uke av Sør-Trøndelag tingrett, men nå har politiet fått ja til fire nye uker i varetekt for den unge afghaneren som er siktet for å ha drept to venner og skadd en tredje i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim sentrum mandag forrige uke.

Fengslingsgrunnlaget var faren for bevisforspillelse. Politiet fikk ja til isolasjon i to av fire uker.

Fengslingsmøtet ble avholdt som såkalt kontorforretning i Sør-Trøndelag tingrett.

Ikke avhørt

Politiet måtte skyte 18-åringen i beinet da han ble pågrepet. Av den grunn ble han også holdt i kunstig koma noen dager, men ble vekket opp igjen forrige onsdag. Noe avhør av den siktede har det derimot ikke vært mulig å gjennomføre i tiden etterpå.

Den siktede er fremdeles innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim.

– Han har ikke vært i stand til å la seg avhøre, men vi jobber for å få til det. Ut over det vil jeg ikke kommentere den siktedes helsetilstand, sier politiadvokat Eli Nessimo til NTB.

Tilregnelighet

To rettsoppnevnte sakkyndige er oppnevnt for å gjennomføre en full judisiell observasjon av 18-åringen. Det er psykiater Michael Setsaas og psykolog Kirsten Rasmussen som er oppnevnt for å gjøre observasjonen.

Politiadvokaten vil ikke utdype deres oppgave ut over å si at spørsmålet om siktedes tilregnelighet er et naturlig spørsmål etterforskningen må kartlegge.

I den offentlige delen av den første fengslingskjennelsen skal retten ha omtalt drapshandlingene som «uforståelige», skrev Adresseavisen tirsdag.

– Vi har mange bevis som må undersøkes, og vi har et godt bilde av hvem som har vært involvert, over tidspunkter og bevegelser, men det for tidlig å si noe selve hendelsesforløpet, sier Nessimo videre til NTB.

Hadde opphold

De to drepte, Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17), hadde fått opphold i Norge. Dette gjelder også ungdommen som ble skadd. Den siktedes situasjon er imidlertid uavklart. Han kom til Trondheim i august etter å ha bodd på mottak et annet sted i landet.

Advokat Tore Angen er oppnevnt som forsvarer for 18-åringen. Han var onsdag ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar.