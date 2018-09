Svensk bistandsarbeider frykter alvorlig situasjon i Indonesia

Magnusson, som selv har bodd i rundt ti år i Palu og drevet bistandsarbeid i området der det bor 600.000 mennesker, sier hun ikke har fått kontakt verken på telefon eller Facebook med kjente i området.

– Ut fra bildene man har sett og med tanke på hvordan byen ser ut og er lokalisert, forstår man at dette kan være svært alvorlig, sier hun.

Det er hittil opplyst at nærmere 400 mennesker har mistet livet i jordskjelvet og tsunamien som rammet kysten av Sulawesi fredag, men det er frykt for at dødstallet kan stige mye.

Tre meter høy bølge

Videobilder viser hvordan en tre meter høye bølger slo inn over byen Palu og flere nabobyer og knuste bygninger langs strandlinjen.

Magnusson håper at de store hjelpeorganisasjoner er forberedt på at det kan dreie seg om en svært stor katastrofe. Telefon- og datakommunikasjon er slått ut, og broer, veier, flyplasser og annen infrastruktur er ødelagt.

– Fra Indonesias hovedstad Jakarta har man forsøkt å få kontakt, men man har ikke lykkes i å få kontakt verken med borgermesteren eller andre tjenestemenn. Derfor har man ingen motpart til å organisere redningsarbeidet med, sier hun.

Magnusson sier at myndighetene planlegger å sende et militært transportfly til området søndag.

Varsel opphevet

Tsunamien feide inn over kysten fredag kveld, en halv time etter at Indonesias institutt for geologi opphevet tsunamivarselet som var sendt ut etter det kraftige jordskjelvet.

Hundrevis av mennesker var samlet til en festival på stranda i Palu da bølgene, som noen steder var opp til seks meter høye, smadret hus langs stranda og utløste panikk blant dem som var i gatene. Det er ikke klart hvordan det er gått med festivaldeltakerne.

Videobilder fra en smartphone på stedet viser hvordan en hel lang rekke hus ble feid bort, og store vannmasser som fosset inn gjennom gatene.

– Jeg bare løp da jeg så bølgene treffe hus langs kystlinjen, sier en av de overlevende, ifølge DPA.

Bilder viser knuste planker og bygningsrester som flyter i det kaffefargede vannet sammen med biler og motorsykler som ble kastet rundt som leker. Et kjøpesenter ble omgjort til en ruinhaug.

Rader av lik

Andre bilder viser lange rader med lik svøpt i blå teltduk langs stranda og på sementen langs strandpromenaden. En mann bar et dødt barn gjennom ruinene.

Eksperter sier at bølgene ble så høye fordi vannet ble presset sammen inn i det lange, smale innløpet inn mot Palu. Myndighetene sier at 380 mennesker er døde i Palu alene, og at flere er savnet, og at 540 er alvorlig skadd.

Byene Donggala og Mamuju er også rammet av tsunamien, men myndighetene har ikke nådd fram dit ennå fordi veiene ikke er farbare og kommunikasjonen er slått ut.

Utenfor byen ligger en stor bro over elveutløpet veltet over på siden, enten på grunn av skjelvet eller som følge av tsunamien.

Skadde ligger utendørs

Sykehusene i Palu er fulle av pasienter som ligger på bakken utenfor på grunn av de mange etterskjelvene. Mange av byens innbyggere sov også ut natt til lørdag, og byen var underlig mørk og stille uten strøm og uten telefonforbindelse.

– Når hele infrastrukturen rammes, vanskeliggjør det redningsarbeidet. Det er viktig å sikre tilgang på rent vann, sier nødhjelpskoordinator Olav Aasland i Røde Kors til NTB.

– Indonesiske myndigheter er dessverre ikke ukjent med slike situasjoner, og de er godt forberedt på dette. Vi i Røde Kors følger situasjonen og er klare til å bistå dersom det trengs, sier Aasland.

Indonesias beliggenhet ved den såkalte ildringen rundt Stillehavet gjør at landet ofte rammes av jordskjelv. I desember 2004 utløste et svært kraftig jordskjelv utenfor Sumatra en gigantisk tsunami som krevde 220.000 menneskeliv rundt Indiahavet, blant dem 168.000 i Indonesia.