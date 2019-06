Deutsche Bahn i Tyskland kunngjorde i forrige uke at de av miljøhensyn vil finne alternativer til ugressmidler som inneholder glyfosat, som Roundup.

Blant dem som gleder seg, er Tysklands miljøminister Svenja Schulze.

– Glyfosat dreper insekter, og derfor kommer vi til å forby det i Tyskland, sier hun.

Bane Nor i Norge har ingen planer om å kutte ut bruken av Roundup, men opplyser at forbruket i sporet er nærmest halvert siden 2015.

Økende bruk

Tall NTB har fått tilgang til, viser imidlertid økende bruk de siste tre årene.

I 2016 ble det brukt 7.603 liter Roundup langs norske jernbanespor, året etter økte dette til 8.240 liter, og i 2018 ble det benyttet 8.500 liter.

Dette tilsvarer nærmere 9 tonn glyfosat, et stoff som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) «trolig er kreftframkallende».

Avviser alternativer

Deutsche Bahn skal nå utrede flere og mer miljøvennlige metoder for å holde ugress unna tyske jernbanespor, blant annet kokende vann, elektrisitet og UV-lys.

Bane Nor har i en årrekke prøvd ut alternativer til glyfosat, opplyser kommunikasjonssjef Kjell Bakken til NTB.

– Konklusjonen så langt er vel at ingen av disse alternativene lar seg gjennomføre i sporet med utstyr tilsvarende dagens sprøytetog, sier Bakken til NTB.

Tar hensyn

Sprøytetoget leser vegetasjonen optisk og forhåndsprogrammeres for å ta hensyn til hvilke områder det ikke skal sprøytes, opplyser han.

Roundup kan blant annet ikke sprayes nærmere enn 50 meter fra drikkevannsbasseng eller 3 meter fra overflatevann.

Ugressmiddelet kan heller ikke benyttes i nærheten av rødlistede planter, i terreng med naturtyper av nasjonal eller regional interesse eller dersom det er fare for avdrift av sprøytetåke.

Milliardsøksmål

Roundup ble tidligere produsert av den amerikanske landbruksgiganten Monsanto, som i 2018 ble kjøpt opp av det tyske bioteknologi- og legemiddelkonsernet Bayer.

Monsanto har det siste året tapt flere rettssaker i USA, der flere kreftrammede brukere av Roundup er tilkjent milliardbeløp i erstatning.

Juryene har i disse sakene slått fast at det ikke hersker rimelig tvil om at glyfosat har vært en medvirkende årsak til at folk har fått kreft.

Utvikler og utreder

Bayer-konsernet kunngjorde i april at det var levert inn over 13.000 søksmål knyttet til bruk av Roundup i USA, og de skal de neste ti årene bruke nærmere 50 milliarder kroner på å utvikle nye og mindre kontroversielle ugressmidler.

Den internasjonale jernbaneunionen (UIC) har også et prosjekt på gang for å utrede mer miljøvennlige måter for å holde ugress unna sporet.

– Bane Nor følger dette prosjektet og er åpen for å vurdere fullgode, alternative løsninger til bruk av plantevernmidler. På kort sikt har Bane Nor ingen konkrete planer om å erstatte sprøytemidler, men vi vil fortsatt jobbe for å redusere forbruket, sier Bakken.