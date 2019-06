Svenske SJ skal drifte togtrafikken på sju strekninger

Opprinnelig deltok også Boreal Bane i konkurransen, men bare Vy og svenske SJ var igjen i sluttfasen i andre runde av konkurranseutsettingen av togtrafikken i Norge.

– Vi satt igjen med to tilbud med svært god kvalitet på tilbudet de ville levere. Det var ekstremt liten forskjell på kvaliteten, men en del forskjell på prisen, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik da hun presenterte avgjørelsen mandag.

Jernbanedirektoratet garanterer at ansatte som flyttes over fra Vy til SJ, beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår.

I Norge har SJ, som er heleid av den svenske staten, etablert seg med datterselskapet SJ Norge.

Pris avgjørende

I konkurransen om forrige pakke, Trafikkpakke Sør, var kvalitet vektet 60 prosent og pris 40 prosent, noe som utløste store reaksjoner ettersom anbudsvinner Go-Ahead scoret lavere på kvalitet enn både daværende NSB og svenske SJ, som også deltok i konkurransen.

Vektingen ble endret i konkurransen om Trafikkpakke Nord til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståelse.

Den gjennomsnittlige årlige prisen anbudsvinner SJ skal ha for å drive trafikken som inngår i trafikkpakken, utgjør en femdel av hva trafikken drives for i dag, opplyser Jernbanedirektoratet.

Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men tilbudet var rundt 350 millioner kroner dyrere enn tilbudet på 1,24 milliarder kroner fra SJ Norge.

Vy scoret ørlite grann høyere på kvalitet enn sin svenske konkurrent, med en score på 4,50 mot SJs 4,46. Det norske selskapet scoret også litt høyere på oppdragsforståelse.

– Viktigere enn Sørlandsbanen

Direktør for internasjonal handel Thomas Silbersky i SJ er svært fornøyd med å entre det norske markedet for alvor.

Han er ikke overrasket over at konkurransen til slutt sto mellom Vy og SJ, siden begge selskapene vet hvilken utfordring det er å kjøre lange strekninger under nordlige himmelstrøk.

Ifølge Silbersky er denne pakken viktigere for SJ enn Trafikkpakke Sør, som britiske Go-Ahead vant i desember.

– Det er en større pakke både økonomisk og geografisk, sier han.

Flere har spekulert på om Trafikkpakke Nord er mindre attraktiv fordi den omfatter lange strekninger med både elektriske og dieseldrevne lokomotiv, og siden konkurransen fra fly er større enn på Sørlandsbanen.

Dette ser imidlertid ikke det svenske selskapet på som noen stor utfordring.

– Toget blir gjenfødt akkurat nå. Jeg vil ikke snakke om flyskam, men om togskryt, og jeg er sikker på at etterspørselen kommer til å øke kraftig de nærmeste årene, sier Silbersky.

Vy skuffet

Vy er naturlig nok skuffet over å ha tapt konkurransen.

– Vi gratulerer SJ med seieren. Samtidig må jeg innrømme at vi er svært skuffet. Dette betyr at vi fra neste sommer mister sju viktige strekninger med lange tradisjoner og stolthet, drevet av flotte ansatte med stort engasjement for kundene og for strekningene de kjører på, sier konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen.

Før jul legger Jernbanedirektoratet fram neste trafikkpakke, Trafikkpakke Vest, hvor det blant annet blir avgjort hvem som skal drive Bergensbanen i fremtiden.

Vy opplyser at de tar med seg erfaringene fra konkurransen om Trafikkpakke Nord til neste anbudskonkurranse.

Opposisjonen vil ha anbudspause

Konkurranseutsettingen av de norske togstrekningene er omstridt og har møtt kraftig motstand fra opposisjonen, som ønsker en pause i konkurranseutsettingen for å evaluere resultatet i sør og nord.

– I dag sier en samlet opposisjon i transportkomiteen at vi må sette foten ned og ikke ha flere anbudsutsettelser før vi har høstet erfaringer. Når samfunnet har vært så delt som det er, hadde det vært greit å vente, sier Arne Nævra (SV) i transportkomiteen til NTB.

SV-politikeren er imidlertid ikke utelukkende negativ til SJ. Blant togstrekningene svenskene nå overtar, er det bare elektriske tog på strekningen Oslo-Trondheim, mens resten av togene er dieseldrevne.

– Dette betyr nye muligheter når det kommer til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, sier Nævra.

På spørsmål fra NTB om SJ jobber for å få el-tog på flere av strekningene i trafikkpakken, svarer Thomas Silbersky:

– Det eneste vi vet, er at dieseltrafikk ikke er fremtiden. Men om det vil ta fem år, ti år eller to år, det kommer an på flere ting. Skal toget bli et virkelig miljøvennlig alternativ, da er det el-tog som gjelder, selv om dieseldrevne tog er langt bedre enn både bil og fly, sier SJ-direktøren.