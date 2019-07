Store demonstrasjoner etter politiskyting i Israel

18 år gamle Solomon Teka døde søndag etter å ha blitt skutt i havnebyen Haifa.

Ifølge israelsk politi ble skuddet utløst da en politimann, som ikke var på vakt, ble involvert i en krangel. Politiet hevder mannen var i fare.

Israelske medier skriver imidlertid at politimannen ikke var i fare, og at han skal ha truet ungdommene med en pistol.

I løpet av de siste tre dagene har det vært store demonstrasjoner i Tel Aviv og i andre store israelske byer. Etiopisk-israelere og deres støttespillere demonstrerer mot det de mener er økende forekomst av politivold.

Demonstrasjonene har blitt beskrevet som «svært voldelige», og det har blitt kastet både steiner og bensinbomber mot politiet, mens kjøretøy har blitt satt i brann.

Tirsdag er 130 personer blitt pågrepet, mens onsdagens opptøyer endte med tolv pågripelser. Ifølge en polititalsperson har mer enn 110 betjenter blitt skadd under opptøyene.

Minoritet

18-åringens død har skapt oppstyr mye fordi den avdøde, som er en etiopisk jøde, tilhører en minoritet i landet. Siden 80-tallet har Israel i hemmelighet reddet flere etiopiske jøder fra fattigdom og krig på Afrikas Horn.

I dag utgjør de om lag 150.000 av Israels befolkning på 9 millioner. Mens mange har blitt godt integrert, utdannet seg og skapt karriere i landet, lider flere fortsatt av fattigdom og mangel på muligheter.

Etiopiere har også blitt offer for diskriminering. På slutten av 90-tallet ble det oppdaget at de ikke fikk donere blod av frykt for sykdommer fra Afrika. De har også blitt diskriminert på utleiemarkedet, mens myndighetene har blitt anklaget for å forsøke å presse ned fødselsraten blant israelsk-etiopiere.

Skal diskutere utfordringer

Etter tre dager med demonstrasjoner, har Israels statsminister Benjamin Netanyahu bedt om ro, og kalt inn til et ministerråd for å diskutere «alle saker» som påvirker de etiopiske jødene.

– Vi vil diskutere alt, også det som ikke er akseptabelt, sier Netanyahu onsdag.

– Vi vil ikke akseptere eller tolerere blokkering av veier, voldsbruk og bruken av brannbomber mot våre styrker. Ei heller bilbranner eller skading av andres eiendom.

Både statsministeren og president Reuven Rivlin sier at de har sympati med den avdøde og forstår bakgrunnen for protestene.

– Vi må stoppe opp og tenke på hvordan vi sammen kan gå videre. Dette er ikke en borgerkrig, men en felles kamp for brødre og søstre og deres felles hjem og fremtid, sier president Rivlin som videre ber om at alle oppfører seg mer ansvarlig.