Fagforeningsleder raser mot togselskap som skal ta over Sørlandsbanen

– De har prøvd å innføre tog uten personal i vognene, fjerne vaktene og kutte jobbene på billettkontorene. De er bare opptatt av å skape profitt til eierne sine og bryr seg ikke om å levere en god tjeneste til publikum, sier den assisterende generalsekretæren i RMT til Klassekampen, som omtaler togselskapet som «forferdelig».

Som følge av at Go-Ahead ønsker å fjerne vakter om bord på togene, har det svært flere togstreiker i Storbritannia.

– Det handler om sikkerhet, ikke hvem som skal åpne og lukke dørene. Vaktene er viktige for å beskytte dem om bord, for å evakuere i tilfelle ulykker og for å hjelpe funksjonshemmende på og av toget, sier Hadley, som mener det er privatiseringen i seg selv som er problemet i Storbritannia.

Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic mener de ansatte som følger med fra NSB, ikke har noe å frykte fra sin nye arbeidsgiver.

– Norge og Storbritannia er to helt ulike markeder, og vi har ingen planer om kutt i bemanning i det hele tatt. For oss er det utrolig viktig med fornøyde ansatte, og det er viktig for å få fornøyde kunder, til Mebius til avisen.

Det er fra desember neste år det britiske selskapet skal ta over Sørlandsbanen, som nå har fått navnet Sørtoget, for NSB.