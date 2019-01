Grøvan vil ikke gå til Ap dersom forhandlingene mislykkes

Forhandlingene om å danne en flertallsregjering med fire partier tar tid på Granavolden Gjæstgiveri på Gran. Det dypt splittede KrF har valgt å forsøke å forhandle seg inn i Solberg-regjeringen.

Hans Fredrik Grøvan sto for mellomalternativet da striden raste som verst i partiet, nemlig å fortsette tilværelsen som et konstruktivt opposisjonsparti. Men hans «gule linje» tapte i høstens strid om linjevalget i KrF.

Rød og blå side vant frem med ønsket om at KrF skulle gå inn i regjering, og det ble som kjent flertall for å forhandle med partiene i Solberg-regjeringen først.

Nå tar Grøvan til orde for at det ikke er riktig å gå videre med forhandlinger med Støre og partiene på venstresiden om forhandlingene på Gran mislykkes.

– Dersom det mot formodning ikke lykkes med forhandlingene, så mener jeg at vi bør sette ned foten og ha en grundig runde i partiet om situasjonen, sier Grøvan til Aftenposten.

Ingen direkte overgang

Han mener ting har endret seg siden partiets dramatiske ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 2. november, der det med få stemmers overvekt ble vedtatt å søke seg mot dagens regjering.

– Det er ikke naturlig at vi går direkte over til den andre siden, sier han om situasjonen dersom en ikke lykkes med forhandlingene.

Signalene fra Grøvan er i samsvar med en rekke signaler som er kommer fra en del fylkesledere i KrF.

KrFU-leder Martine Tønnesen derimot er blant dem som mener partiet da bør gå rett inn i «røde» forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Internt i KrF er det uenighet om plan B.

Hareide: Døren til venstre mindre åpen

I et intervju med NTB i romjulen understreket partileder Knut Arild Hareide at det ikke er gitt at KrF kan gå til venstre dersom forhandlingene ikke lykkes.

– Døren til Ap og Sp er nok mindre åpen i 2019 enn den var i høst, sa Hareide.

Fra de rødgrønne partiene er det også signaler om at KrF nå har valgt side og at man forholder seg til det.

– Er det signaler fra de rødgrønne siden som får deg til å si at det ikke er naturlig å gå dit?

– Nei, jeg vil ikke legge for mye vekt på det de sier. Deres kommentarer er en konsekvens av det valget vi gjorde. Det har jeg forståelse for. KrF har, dersom forhandlingene ikke fører frem, et behov for å konsolidere situasjonen. Etter min vurdering bør vi da fortsette i opposisjon frem til valget i 2021, sier Grøvan.

Dersom regjeringsforhandlingene på Gran på Hadeland ikke lykkes, kommer Knut Arild Hareide til å fortsette som partileder. Han gjorde det på landsmøtet klart at han trekker seg når man er klar med en regjeringsplattform. Det er antatt at dagens sjefforhandler på Gran, Kjell Ingolf Ropstad, er den som overtar som partileder.