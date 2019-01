KrF-topp advarer Grande mot omkamp på abortloven

Grøvan retter en advarende pekefinger mot den ferske likestillingsministeren etter hennes uttalelser om at innstrammingene i abortloven i den ferske regjeringsplattformen kun er å betrakte som en pause på to og et halvt år.

På NRKs spørsmål om hva hun tenker om å ta over som likestillingsminister i en regjering som skal stramme inn på kvinners rett til selvbestemmelse i abortloven og si nei til eggdonasjon, svarer Grande:

– Innstramminga som ligger i forslaget til abortlov, ser Venstre på som en pause i to og et halvt år. Da er det valg.

Må vise respekt

Utsiktene til endringer i abortloven ble et brennhett tema da KrF i fjor høst gjorde sitt retningsvalg som endte med at partiet gikk inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Grøvan reagerer med undring over Venstre-lederens timing:

– Jeg er overrasket og forundret over at Grande tar tak i denne saken bare få dager etter at plattformen er på plass. Det kan oppfattes som at man skaper tvil om det som er regjeringens standpunkt. Vi fikk et betydelig gjennomslag i plattformen på tvillingabort, og dette er regjeringens politikk, sier han.

– Men Grande peker fram mot neste stortingsvalg i 2021?

– Ja, det står selvfølgelig alle partier fritt hva de vil jobbe for etter 2021. Men vi har fått en fersk plattform der ulike partier har fått ulikt gjennomslag. Jeg håper at vi i fortsettelsen kan vise respekt for hverandre og være flinkere til å understreke at dette er vår felles plattform, fremfor å uttrykke noe som kan oppfattes som et ønske om å skape tvil og uenighet, sier Grøvan til NTB.

Bryter ikke avtaler

Etter utspillene fra Grande og Grøvan, er Høyre tydelige på at partiet står ved forpliktelsene i Granavolden-erklæringen.

– KrF skal vite at vi ikke bryter avtaler. Omkamp er ikke Høyres stil, og vi planlegger ikke å starte en nå heller, sier Stensland til NTB.

Videre sier Stensland at det er opp til landsmøtet å beslutte hva Høyre vedtar i neste periodes stortingsprogram, men slik han tolker stortingsgruppen, ligger det ikke an til omkamp angående tvillingabort.

Venstre-motstand

I Venstre er det stor motstand mot å endre abortloven, og sju av medlemmene i partiets landsstyre stemte mot plattformen på grunn av formuleringene om abort. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har beskrevet endringen som nå kommer, som den største innstrammingen i abortloven på 40 år.

I regjeringsplattformen ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å «fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven.»

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol mener det er grunn til å tvile på Grandes uttalelser:

– Det hun sier er så lite troverdig som det er mulig å få det, sier hun til NRK.

– Spørsmålet om abort var ikke viktig nok for Trine Skei Grande for to uker siden på Granavolden. Så hvorfor skal vi tro at det blir viktig for henne før valget i 2021? spør Kjerkol.