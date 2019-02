BMW ilagt bot for utslipp fra dieselbiler

BMW har ikke gjort dette med overlegg. Snarere dreier det seg om overskridelse av utslippsgrensene som følge av en feil, påpeker påtalemyndigheten.

– Påtalemyndigheten i München har utstedt en bot på 8,5 millioner euro for en administrativ forseelse som førte til uaktsomhet i kvalitetskontrollen, heter det i en uttalelse.

I underkant av 8.000 biler er omfattet av feilen. Påtalemyndigheten har grunn til å tro at «feilmerking av den delen av motor-programvaren som kontrollerte eksosanlegget» var årsak til at utslippene viste seg å være høyere enn det loven tillater.

– Grundig etterforskning har verken funnet bevis for at det ble montert jukseprogramvare med overlegg, eller at BMWs ansatte med overlegg hadde begått juks, legger påtalemyndigheten til.

– Men selskapet hadde ikke innført et hensiktsmessig kvalitetskontrollsystem som kunne ha hindret feilen eller avdekket den etter at den dukket opp, skriver påtalemyndigheten.

BMWs aksjekurs så ut til å være uberørt av boten mandag formiddag og steg 1,3 prosent på Frankfurt-børsen.