Kulda tilbake i hele landet

Februar har vært av det varme slaget med mange nye fylkesrekorder.

Tirsdag målte Landvik i Grimstad 18,7 grader, som nesten er ny varmerekord for februar. Landets varmeste februardag ble målt i 1990 med 18,9 grader i Sunndalsøra.

Tosifret minus

– Tendensen for hele landet er at det blir kaldere. Lavtrykkene begynner etter hvert å ta en annen bane inn mot Sør-Norge, og her kommer nedbøren som snø i fjellet i helgen, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

Det går også mot kaldere i Nord. Fredag kommer nedbøren som snø i alle fylkene.

– Det ser ut som det holder seg på den kalde siden. Mulig det blir litt mer som sludd helt sør i Nordland. Det blir fortsatt nedbør på lørdag i Nordland og Troms, og sludd i deler av Nordland. Til søndag litt lettere vær igjen, men fortsatt kaldt, sier meteorologen.

Det kalde været vil holde seg til neste uke, og i indre strøk kan man få tosifret med minusgrader, altså mer normale februartemperaturer.

Pent i vest

Kulda kommer etter hvert også til Trøndelag. Det blir overskyet, men trolig opphold. På dagtid blir det noen plussgrader, men temperaturen kryper under null natt til lørdag og natt til søndag. Og så synker temperaturen ytterligere neste uke.

Det blir kaldere i helgen på Vestlandet med minusgrader natt til fredag og natt til lørdag. Fredag blir det pent vær, men i løpet av lørdagen blir det lavtrykk og litt stigende temperaturer.

– Da blir det nok 5–6 plussgrader flere steder i ytre strøk på Vestlandet. I fjellet holder det seg stort sett på minusgrader, sier Nordhagen.

Snø i fjellet

Hele Sør-Norge går mot en kaldere værtype, og man vil merke stor forskjell fra nå og fram til fredag. Det blir gradvis synkende temperaturer. I ytre strøk på Sørlandet blir det plussgrader på dagtid, men det kan bli minusgrader på natta. Lørdag stiger temperaturene helt sør på Østlandet.

– I indre strøk og i fjellet vil det blir det godt med minusgrader på natten. Spesielt natt til fredag og natt til lørdag kan det bli ned til tosifret med minusgrader i fjellet.

Været blir pent fredag, men søndag kommer lavtrykket via Vestlandet og passerer Sør-Norge. Det betyr også snø i fjellet.

Neste uke fortsetter det med kaldt vær i Sør-Norge.