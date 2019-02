Tidligere SKUP-leder tiltalt for grovt underslag

Pengene skal han ifølge tiltalen ha brukt til private formål, skriver VG.

I april 2016 anmeldte Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP) sin daværende sekretariatsleder. Grunnen til dette var at revisjonsfirmaet Baker Tilly Grimsrud & Co hadde avdekket manglende kostnadsdokumentasjon, samt privat og ikke-autorisert forbruk for 42.859 kroner, opplyste stiftelsen i en pressemelding.

Dette førte til at den tidligere lederen sa opp sin stilling med umiddelbar virkning.

Nå, tre år etter, har Oslo statsadvokatembeter tatt ut tiltale for grovt underslag av en mye høyere sum på 205.314 kroner.

Underslaget skal ha skjedd i tidsperioden fra 13. september 2013 til 15. mars 2016 og på flere forskjellige steder både i utlandet og i Norge.

Saken skal opp i Oslo tingrett 6. og. 7. juni. Strafferammen for grovt underslag er seks års fengsel.