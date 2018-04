Moon og Kim lover å jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya – vil avslutte Koreakrigen

Erklæringen ble undertegnet da de to holdt et toppmøte i Sør-Korea fredag.

Koreakrigen, som varte fra 1950 til 1953, er ennå ikke formelt avsluttet. Det har ført til at grensen mellom de to landene i mange år har vært regnet som en av de mest spente.

– Sør- og Nord-Korea har bekreftet sitt felles mål om å realisere, gjennom en total atomnedrustning, en atomfri koreahalvøy, sier de to lederne i en felles uttalelse etter toppmøtet.

– Det kommer ikke lenger til å råde krig på Koreahalvøya, heter det videre.

De opplyste også at Sør-Koreas president Moon Jae-in skal holde et nytt toppmøte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang til høsten, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

– Det er ingen grunn til at vi skal slåss med hverandre. Vi er ett land, sa Kim i en tale under det historiske toppmøtet.

Kim og Moon er også enige om å åpne et permanent kommunikasjonskontor mellom de to landene i den nordkoreanske byen Kaesong, samt gjenoppta midlertidige familiegjenforeninger for koreanere som ble splittet som følge av Koreakrigen.

De to ønsker også å bedre forholdet mellom de to landene gjennom flere felles arrangementer innen idrett og kultur.

Familiegjenforeningene er planlagt å finne sted 15. august, dagen da begge landene feirer halvøyas frigjøring fra den japanske kolonimakten etter annen verdenskrig.