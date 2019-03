Bergingen av KNM Helge Ingstad har kostet minst 640 millioner

– Så langt er utgiftene til heving og berging beregnet til mer enn 640 millioner kroner, skriver Bakke-Jensen i en epost til NRK.

– Arbeidet med å avklare hvorvidt KNM Helge Ingstad kan repareres starter nå. Men regjeringen er opptatt av å reetablere fregattens operative evne, opplyser Bakke-Jensen.

Forsvaret sa tidligere mandag at målet er å få Helge Ingstad på vannet i løpet av fem-seks uker. Det er bestilt prefabrikkerte ståldeler for å tette skroget.

Fartøyet skal nå tømmes for alt som er igjen av drivstoff – debunkring på fagspråket – og ammunisjon. Så langt er 1.400 av til sammen 2.500 deler som regnes som prioriterte, berget fra havaristen.

Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS tidlig om morgenen 8. november ved Stureterminalen i Hordaland. Fregatten ble påført en stor flenge i skroget og fylt med vann. Fartøyet mistet styringen, men fikk hjelp av slepebåter til å komme inn mot land, men sank like ved land og ble liggende nesten helt under vann. Vanskelige værforhold har bidratt til at hevingen har blitt utsatt flere ganger.

KNM Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert i perioden 2006 til 2011. Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner.