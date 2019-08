PFU med knusende dom over VGs dansevideo-sak

– Dette er en skamplett i norsk pressehistorie hva gjelder arbeidsmetode, og det er jeg veldig lei meg for på vegne av min stand, sa journalist Liv Ekeberg, som er en av elleve personer i utvalget som onsdag behandlet klagen.

Fellelsen er den mest omfattende noensinne i selvdømmeordningen kalt Pressens Faglige Utvalg (PFU). Utvalget mener avisen har brutt god presseskikk på følgende punkter i forbindelse med VG-saken om dansevideoen 21. februar i år:

* 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger

* 3.3, om klargjøring av premiss

* 3.7, om pressens plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser / sitere presist

* 3.9, om å opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen

* 4.13, om å rette feil og beklage

– Utrolig klønete

Klageren i saken er Sofie (27), som ble sitert i den opprinnelige VG-saken.

Saken omtaler en kort videosnutt hvor Sofie danser med Ap-politiker Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo. Selv opplevde hun episoden som uproblematisk, men saken fikk en helt annen framstilling i VG.

Da VG i etterkant av publiseringen skulle lage en rapport for å evaluere sin egen dekning, brøt avisen Vær varsom-plakaten på nytt gjennom måten Sofie ble behandlet på, ifølge utvalget. Da på punkt 3.3 og 3.9.

– Det er et stort tankekors at når VG skal rette opp igjen i dette, med en rapport som er så knusende for VG selv, så klarer de å påføre klageren ytterligere problemer og smerte. Det er utrolig klønete, sa Nina Fjellheim, som representerer allmennheten i utvalget.

Kritikk mot redaktør

Allerede samme kveld som saken sto på trykk, ble VG gjort oppmerksom på at Sofie ikke sto inne for det hun hadde blitt sitert på.

– Vi har beklaget denne saken gjentatte ganger, både overfor Sofie og de andre som ble rammet. Den beklagelsen står vi fortsatt ved, sier VGs sjefredaktør Gard Steiro til NTB.

Han fikk selv kraftig kritikk under behandlingen av saken. PFU-medlem Liv Ekeberg viser til at sjefredaktøren snakket med Sofie i over 16 minutter samme kveld som saken sto på trykk, med en tone hun selv har beskrevet som «hissig».

– Gjentatte ganger understreket Sofie at hun ikke mente det som sto i saken. Likevel blir sitatet stående, sier Ekeberg, som beskriver kildebehandlingen som «ufattelig».

– Det ble gjort en feil

Steiro sier det er naturlig at det er sterke meninger om saken.

– Feilen som ble gjort, var at det tok for lang før den ble beklaget. Det har jeg redegjort for mange ganger, og erkjent at der ble det gjort en feil, sier han.

Steiro vil ikke beklage måten VG-evalueringen ble gjort på. Her mente PFU at avisen ikke opptrådte hensynsfullt og ikke klargjorde premissene godt nok da Sofie ble kalt inn til et møte for å gå gjennom rapporten.

– Der var vi uenige med utvalget. Vi mener prosessen med evalueringen var grundig og god, men når utvalget kommer til en annen konklusjon, kan vi bare ta det til etterretning, sier Steiro.

Når det gjelder de andre punktene, understreker han at VG allerede har erkjent brudd på Vær varsom-plakaten.

Fornøyd

Sofie fulgte selv diskusjonene i PFU som førte fram til fellelsen onsdag.

– Jeg har full tillit til det som er blitt sagt, og veldig fornøyd med resultatet. Jeg synes det var veldig fint, sier Sofie etter PFU-møtet.

Hun sier til NTB at hun inntil videre føler hun kan legge saken bak seg, men vil ikke kommentere om hun vurderer rettslige skritt mot VG.