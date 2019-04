Minst åtte mistet livet i ekstremvær i USA

Tornadoer og tordenvær har feid over amerikanske sørstatene. I Texas og Louisiana er åtte bekreftet døde, tre av dem barn, som følge av kraftig vind, flom og oversvømmelser, ifølge lokale medier.

De to som ble bekreftet døde søndag var en kvinne hjemmehørende i Cherokee County og en person i Houston County, begge øst i Texas.

Fra før var to barn på 3 og 8 år bekreftet døde etter at et tre falt over familiens bil da de lørdag kjørte gjennom en av stormene i Dallas, også det i delstaten Texas. I West Monroe i nabostaten Louisiana omkom en 13-åring i flom.

Nær Houston er en kvinne bekreftet død og fire skadd etter at hjemme hennes, en husvogn, ble ødelagt av en tornado.

Franklin i Texas og Hamilton i Mississippi er spesielt berørt av ødeleggelsene etter ekstremværet.

Værsystemet er på vei nordøstover sent søndag amerikansk tid.

Østkystbyer som New York og Washington stålsetter seg.