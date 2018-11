Opplevde marerittet: Heis falt 84 etasjer

Like etter midnatt fredag i forrige uke, var seks personer på vei ned fra den 95. etasjen i en av Chicagos høyeste og mest kjente bygninger, skriver Washington Post.

De seks hadde vært i toppen av 875 North Michigan Avenue-bygningen for å spise middag. På vei ned valgte de ekspress-heisen.

– Det begynte plutselig å gå veldig fort fort. Det føltes som turbulens. Det var som å sitte i et fly på vei ned til flyplassen i Chicago, fortalte en av de som var i heisen til avisen Chicago Tribune.

Trodde de skulle dø

Jaime Montemayor (50) forteller at han plutselig hørte en høy lyd.

– Vi gikk nedover, og så kjente jeg at vi begynte å falle, og så hørte jeg en lyd – clack, clack, clack, clack, clack, forteller han.

Da støv begynte å sive inn i heisen, skjønte han at noe var alvorlig galt.

– Jeg trodde vi kom til å dø, sier han til Chicago Tribune.

Heisen falt og falt og falt - den raste forbi alle de vanlige stoppene - helt til den plutselig og voldsomt stoppet helt opp mellom 11. og 12. etasje.

Om bord i heisen begynte panikken å bre seg. Noen skrek, andre gråt, et par begynte å be, skriver Washington Post

Først to og en halv time senere ble de seks personene i heisen hentet ut av brannvesenet. Blant de som ble reddet ut var en gravid kvinne.

Komplisert redningsaksjon

Årsaken til heisulykken skal ha vært en avrevet kabel. Det forteller brannsjef Patrick Maloney til ABC 7 Chicago.

Heldigvis holdt de andre kablene. Det hindret heisen fra å gå i bakken.

Bygningen der ulykken skjedde er blant de mest kjente i Chicago. Den ble tidligere kalt for John Hancock Center og er 100 etasjer høy. Med sine 344 meter er bygningen den niende høyeste i USA.

Redningsaksjonen ble vanskeliggjort fordi heisen stoppet midt mellom to etasjer i en såkalt blindsjakt der det ikke går andre heiser. Brannvesenet måtte derfor laget et hull i veggen for å komme inn til de seks som satt fanget.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.