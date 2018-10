Regjeringen vil spre flyktninger utover landet

Det kommer fram i regjeringens forslag til ny integreringsstrategi, som legges fram mandag, melder NRK.

Fra og med neste år er det dermed departementet og integreringsministeren som skal bestemme kriteriene for bosetting av flyktninger, ikke lenger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) og Nasjonalt utvalg for bosetting.

Hovedtrekkene i forslaget er at flyktninger ikke skal plasseres i områder med mer enn rundt 30 prosent innvandrere, og kommunenes evne til å integrere skal tillegges mer vekt.

– Det er viktig at de som kommer til Norge, og som skal bo her også, blir en del av små og store fellesskap; snakke norsk, komme seg ut i jobb. Da er det ikke riktig å bosette enda flere i områder hvor det er en veldig stor andel fra før, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I Oslo har rundt en tredel av innbyggerne innvandrerbakgrunn. To tredeler i denne gruppen er fra land i Afrika og Asia. For Oslos del vil forslaget bety at flyktninger skal bosettes i bydeler der det er få innvandrere i dag.