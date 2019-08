En mann i slutten av 20-årene er siktet for seksuell omgang med barn under 16 år, seksuelt krenkende atferd, samt fremstilling av seksuelle overgrep eller bilder som seksualiserer barn og unge, opplyser Vest politidistrikt.

Klokken 14 torsdag informerte politiadvokat Christine Møen Wisløff og etterforskningsleder Andreas Lervik pressen om saken.

I varetekt siden juli

Mannen ble pågrepet i slutten av juli og har sittet varetektsfengslet siden. Saken er fortsatt under etterforskning.

– Vi fikk inn en anmeldelse fra Norges Fotballforbund, og en av de fornærmede. Dette førte til at den siktede ble pågrepet 8. juli i år, sier politiadvokat Christine Møen Wisløff.

Politiet opplyste mannens klubbtilhørighet på pressekonferansen.

Politiet har identifisert flere fornærmede. Dette er utelukkende unge gutter i tenårene. Videre i etterforskningen vil politiet kartlegger om det kan være flere fornærmede i saken.

Der er gjennomført to avhør av siktede. Han skal ha erkjent seksuell omgang med barn under 16 år og besittelse av bilder som seksualiserer barn.

Kom i kontakt med unge dommere

Mannen som er i slutten av 20-årene skal ha kommet i kontakt med unge spillere og dommere gjennom kurs og oppfølging av kursdeltakere.

Politiet etterforsker nå om mannen har utnyttet sin posisjon som dommer for å få seksuell omgang også blant eldre personer.

Politiet har avhørt en rekke personer i saken. Samtidig arbeides det med å gjennomgang av elektroniske spor, som bilder og chattelogger på mobiltelefoner og datamaskiner.

Den siktede samarbeider godt med politiet, opplyser Wisløff.

Politiet oppfordrer folk som har relevant informasjon til å ta kontakt direkte med politiet eller forbundet.

Suspendert i tre måneder

BT har vært i kontakt med lederen i en av klubbene. Han opplyser at siktede er suspendert, i første omgang i en periode på tre måneder.

– Vi er fryktelig lei oss for at vi har et medlem som mistenkes for å ha gjort denne type ting. Vi vet ikke om andre av våre medlemmer er berørte denne måten. Da tenker jeg først og fremst som fornærmet.

Han forteller at klubben fikk en indirekte underretning tidligere fordi en i klubben ble kalt inn til vitneavhør.

Styrelederen opplyser at barneiddretsansvarlig i klubben vil være tilgjengelig for personer som eventuelt måtte trenge det.

– Dette er vondt og skuffende. Nå må vi se hva etterforskingen viser.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra mannens forsvarer.

Dark Room

Vest politidistrikt har tidligere rullet opp overgrepskomplekset Dark Room, som omfatter over hundre siktede og flere hundre fornærmede fordelt på en rekke av lendets politidistrikter. I tillegg til fysiske overgrep gjelder de fleste sakene deling, produksjon og befatning med bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn.

Kommunikasjonsleder Arne Lutro vil ikke svare på spørsmål om denne siste saken. Det er ikke opplyst om den har forbindelser til Dark Room-komplekset.

Siktelsen gjelder handlinger begått både før og etter den nye straffeloven i 2015, ifølge BA.