Manshaus godtar psykiatrisk undersøkelse – nekter flere avhør

Den psykiatriske undersøkelsen – en såkalt prejudisiell observasjon – er det første skrittet i en prosess som kan ende med en full utredning av to rettspsykiatrisk sakkyndige og en vurdering av hans strafferettslige tilregnelighet.

Hvis de sakkyndige skulle komme til at Manshaus var psykotisk da han drepte sin stesøster, pakket skytevåpen og kjørte til Al-Noor Islamic Center i Bærum lørdag for en drøy uke siden, kan han ikke straffes.

Den 21 år gamle mannens forsvarer, advokat Unni Fries, opplyser i en epost til NTB at Manshaus har samtykket til å gjennomgå en prejudisiell observasjon. Den kommer trolig til å bli gjennomført på politihuset i Oslo allerede denne uka, ifølge forsvareren.

Manshaus er siktet for å ha begått en terrorhandling etter at han lørdag 10. august tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Tar for seg mental helse

– Undersøkelsen kommer til å skje gjennom en samtale med en av de faste psykologene vi pleier å bruke fra Ullevål sykehus. Samtalen vil nok vare i et par timer og kommer til å danne grunnlag for om det skal oppnevnes rettspsykiatrisk sakkyndige for å få gjennomført en full judisiell observasjon, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NTB.

Den innledende samtalen vil dreie seg rundt Manshaus mentale tilstand, ta for seg hans livshistorie og vil gi grunnlag for en vurdering av evnenivå og tilregnelighet, ifølge Kraby.

Det er ikke uvanlig at siktede i alvorlige straffesaker gjennomgår en rettspsykiatrisk undersøkelse under etterforskningen for så langt som mulig å rydde av veien eventuelle uklarheter rundt vedkommendes tilregnelighet før domstolen avsier dom. Det er personens mentale tilstand på gjerningstidspunktet – altså i det noen timer lange tidsrommet lørdag formiddag og tidlig ettermiddag – som er avgjørende for om han kan straffes.

– Det er veldig få drapssaker hvor dette ikke blir gjort, sier Fries, som tror det vil bli gjennomført en full observasjon, særlig fordi domstolen uansett vil ønske å ha dette utredet.

Nekter flere avhør

Samtidig har den draps- og terrorsiktede 21-åringen erklært at han inntil videre nekter å gå i flere avhør med politiets etterforskere. Forsvarer Fries vil ikke begrunne hans beslutning eller si noe om den henger sammen med samtykket til prejudisiell observasjon.

– Det var egentlig planen at han skulle avhøres på nytt onsdag ettermiddag, men så har han meddelt til oss at han ikke ønsker å forklare seg til politiet på det nåværende tidspunkt, sier Fries til NTB.

Kraby beklager at siktede ikke lenger vil snakke med etterforskerne, men understreker at han i avhørene han har vært i så langt, har gitt viktig og nyttig informasjon. Manshaus har erkjent de faktiske forholdene knyttet til siktelsen mot seg, men nekter straffskyld, ifølge Fries.

– Ideelt sett hadde vi ønsket å fortsette der vi slapp. Men han har gitt oss nyttige detaljer om begge åstedene og om hans motiver for handlingene. Dette er nyttige opplysninger å jobbe videre med for etterforskerne, sier Kraby, som understreker at politiet ønsker å stille Manshaus ytterligere spørsmål.